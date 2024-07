Spese legali, se sei stato in tribunale ti arriva un rimborso dritto in tasca: compila subito il modulo

Se sei stato in tribunale e hai sostenuto delle spese legali allora ti arriva il rimborso direttamente sul conto corrente, ti basta compilare il modulo.

Doversi recare in tribunale per un qualunque motivo di sicuro non è piacevole, questo lo dobbiamo ammettere. Ma per fortuna c’è la possibilità di rientrare in possesso delle spese sostenute. Le spese legali sono spesso di importi molto elevati. Purtroppo ognuno di noi si può trovare a doverle sostenere per un qualunque motivo.

Ovviamente esse vanno in qualche modo a minare l’equilibrio economico di una qualunque famiglia che si ritrova a dover pagare importi estremamente importanti e di un certo livello. D’altro canto, farne a meno di sicuro non è possibile, soprattutto se collegate ad eventi particolari in cui si ha il bisogno di farsi seguire da un avvocato.

Il mondo fiscale italiano però, ci dice che esistono alcune opportunità che permetterebbero di giovare delle detrazioni per le spese che vengono sostenute da parte dei contribuenti.

In clima di 730 ci sembra giusto parlarne proprio in questo momento per riuscire a comprendere quale sia il modo giusto di agire al fine di riuscire ad ottenere il rimborso sulle spese legali, ovvero i compensi che vengono percepiti dall’avvocato per la sua assistenza e rappresentanza.

Vale lo stesso per le spese notarili

Esattamente come succede per le spese legali, anche le spese notarili possono essere detratte. Anche se in merito ad esse è opportuno procedere con dei chiarimenti specifici. Ovvero, sì, le spesa notarili sono detraibili, ma esse possono essere di diversa natura. La possibilità di trattarle come spese detraibili dipende molto dalla natura dell’operazione che le riguarda.

Comunemente possono essere detratte le spese che sono state sostenute per l’acquisto della prima casa. Quindi una parte dell’importo che si è provveduto a liquidare al notaio per tali spese, può essere ottenuto nuovamente da colui che ha sostenuto le spese. In questo modo si ottiene una riduzione delle tasse dovute.

Cosa succede, invece, per le spese legali

Ma torniamo dunque alle spese legali. Purtroppo se si è dei contribuenti privati la possibilità di detrarre tali spese non sempre è garantita, anzi, in alcuni casi non se ne ha affatto diritto. Le spese legali non possono essere riportate nel modello 730 e questo pesa in maniera notevole sul contribuente.

La questione cambia, invece, per le imprese. Per loro è prevista la possibilità di detrarre le spese legali ma solo per processo o mandato, quindi se ci sono liti pendenti non si potrà provvedere a detrazione. Quindi è possibile provvedere a detrazione se la spesa legale è correlata alla produzione del reddito di impresa o lavoro autonomo.