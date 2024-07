Lavoro, se ti ammali durante le ferie sei in guai grossi: il capo ti rovina | Non potrai più rilassarti facilmente

Lavoro, se ti ammali quando sei in ferie, occhio a quel che fai o il capo ti sistema!

Finalmente sono arrivate. Le agognavi ardentemente e le sognavi da mesi. Ed eccole le tue ferie. Due settimane intanto da trascorrere al mare insieme ai tuoi amici più cari. Avete prenotato già mesi fa il volo e l’alloggio, approfittando di alcune offerte a tempo. Il trolley, dopo averlo pulito con cura, lo hai riempito con ciò che ti serve.

Stavolta sei stato bravissimo a farlo, seguendo con attenzione e rigorosità la lista delle cose essenziali da portare con te. I tuoi documenti sono tutti quanti in regola e hai già pensato pure a che cosa indossare il giorno della partenza che è vicinissimo. Diciamo che stai contando non i giorni ma le ore e i minuti che mancano al tuo volo.

Anche in ufficio sei più allegro del solito anche se sei stanco sia fisicamente che psicologicamente parlando. Hai lavorato sodo quest’anno e, nonostante la profonda crisi, hai portato l’Azienda per la quale lavori interessi importanti con fatture pagate altisonanti. Hai risolto un sacco di situazioni complicate e accantonato tante gatte da pelare.

Con i colleghi tutto bene, anche con quelli più pesanti e assillanti. Alla fine con tutti hai bevuto un caffè e sei riuscito così a creare sul posto di lavoro una situazione serena e tranquilla. Il tuo pc è ordinato e nella tua postazione stai bene. D’inverno stai al caldo e ora stai bello fresco. Il condizionatore è infatti sempre acceso.

Lavoro, occhio ad ammalarti quando sei in ferie

Quando sei a casa lo azioni tu a tua volta. Il punto è che quando esci da lavoro, per andare a prendere la tua auto, devi percorrere un breve percorso a piedi, all’aperto. E lì con indosso una camicia abbottonata hai un gran caldo. Sali in macchina e che fai? Metti in moto, indossi la cintura e accendi l’aria condizionata.

E così, dai oggi e dai domani, ecco che pian piano gli sbalzi termici si fanno sentire sul tuo organismo. Stanotte ti sei svegliato tutto sudato ma non per il caldo visto che il condizionatore era acceso. Ti sei toccato istintivamente la fronte ed era bollente. Sì, la febbre si è impadronita di te e lo stesso puoi dire del mal di gola e del raffreddore. Ti sei ammalato e ” il bello” è che sei giunto alla ferie e domani dovresti partire!

Solo così salvi capra e cavoli

La prima cosa da fare è non farsi prendere dal panico e contattare immediatamente il proprio medico curante. Ovvio che poi dovremo curarci come si deve e darci una calmata con l’utilizzo esagerato e improprio dell’aria condizionata. Subito dopo chiamiamo in Azienda e avvertiamo il capo del nostro stato di salute.

Dobbiamo fargli pervenire il nostro certificato medico che spieghi bene che cosa ci stia accadendo. A quel punto quei giorni che ci erano stati dati per le nostre ferie non potranno essere più visti come tali, bensì come un periodo utili per guarire, dunque di assenza dal lavoro per malattia. Se però non gli invieremo il famoso certificato noi non potremo recuperare in alcun modo le nostre ferie.