Internet lento, la colpa è del tuo vicino: con questa procedura lo cacci dalla tua rete | Bastano due click

La tua linea Internet va troppo lenta? La colpa può essere del tuo vicino. Solo così lo scopri e lo allontani.

Anche tu appartieni a quella folta schiera di lavoratori che ha deciso di svolgere lo smartworking. Pertanto per te è assolutamente vitale oltre che funzioni alla grande il tuo pc, che vada bello veloce Internet. Difatti, qualora ci fossero degli intoppi, soprattutto durante le famose call, che hanno sostituito le riunioni in ufficio, potresti avere poi non poche gatte da pelare.

E se il tuo capo dovesse iniziare a pensare che non sei in grado, anche a causa di ciò, di startene a lavorare nella tua dimora, potrebbe chiederti di tornare a farlo nella tua storica postazione. E così, dopo mesi che non sei costretto a fare alzatacce per lanciarti nel traffico cittadino, ecco che tale spauracchio potrebbe fare capolino nuovamente nella tua vita.

E ciò è chiaramente da evitare anche perché ti sei abituato a occuparti maggiormente della tua casa e a preparare pasti buoni, sani e genuini anche per pranzo, avendo la tua cucina a disposizione. Sei diventato bravissimo a gestirti e a saperti coordinare anche con i tuoi colleghi oltre che a riuscire a rimanere in tempestivo contatto con i clienti.

Anzi, nonostante la brutta, pardon, bruttissima, aria che tira nel nostro Paese ne hai portati pure di nuovi. Insomma, puoi solo dirti bravo perché te lo meriti. Il punto è che adesso rischi davvero di vanificare tutti i tuoi sforzi e vari successi per una linea Internet che tende ad andare un po’ troppo in letargo!

Internet troppo lento? La colpa è del tuo vicino

Anche i tuoi figli, quando seguono una serie televisiva in streaming hanno notato strani rallentamenti. Hai guardato il router, che hai posizionato al centro della casa e pare che funzioni bene. Tra l’altro è pure nuovo. Hai chiamato il centro di assistenza del tuo operatore e ti hanno assicurato che non ci sono lavori in corso a guasti in zona e sulla tua linea.

Per loro è tutto regolare ma ti invitano comunque, visto che sei cliente e paghi regolarmente, a fare un controllo. Sei, ad esempio, certo che nessuno si attacchi alla tua linea? Quel che vogliamo dire che capita, ben più spesso di quel che immagini, che alcune persone vadano su Internet a scrocco. E il più delle volte si tratta di vicini di casa.

Come scoprire se ti scrocca la linea

Per stanare il furbetto del quartierino prenditi qualche minuto. Vai sulle Impostazioni del tuo router e cerca quella che riguarda i dispositivi connessi alla Rete. Questo controllo lo puoi fare sia se utilizzi quella Ethel o Wi- Fi. Se ne vedi uno o qualcuno che non fa parte della tua rete domestica e familiare, significa che la linea è lenta la causa sia di un ospite indesiderato.

Un controllo più mirato lo puoi fare anche tramite codice Ip, anche se qui si parla di qualcosa di più complicato e tecnico. Tuttavia se hai un amico informatico chiedi di fare anche a lui, venendo direttamente a casa tua, dei controlli a riguardo. Se scopre delle violazioni puoi anche procedere per vie legali.