Cuscini puliti e morbidi a costo zero, con questo ingrediente tornano perfetti: ce l’hai già in dispensa | Devi provarlo

Cuscini al top, senza spendere manco un euro. Basta che utilizzi questo semplice ingrediente.

Che meraviglia la sera, dopo un’intensa giornata di lavoro, mettersi a letto e lasciarsi cullare dalle solide e invitanti braccia di Morfeo! Ok, in estate è più dura, per via del caldo e soprattutto delle detestate afa e umidità, riuscire a dormire sereni per le canoniche otto ore a notte. Il che è un vero peccato dal momento che, in tal maniera, non si attiverà il metabolismo.

Inoltre al mattino, quando suonerà la sveglia, ci sveglieremo di cattivo umore e non saremo molto produttivi dal punto di vista lavorativo. Fatto sta che per riuscire comunque a dormire la notte bisogna creare anche l’atmosfera giusta. Sì ad olii essenziali alla lavanda, che grazie alla sua meravigliosa profumazione ci regalerà tanto relax.

Ricordiamoci anche di arieggiare bene la stanza nelle ore meno calde e di attivare il condizionatore a temperatura media durante la giornata se siamo in casa, oppure nelle ore serali, poco prima di coricarci. Spegniamolo però quando dormiamo. Inoltre evitiamo di indossare pigiami e biancheria sintetici che fanno solo sudare.

E ora veniamo alle lenzuola, al copri materasso e alle federe di cotone di qualità, possibilmente in tonalità chiare. Laviamo tutto in lavatrice con una certa frequenza e utilizzando poco detersivo. Difatti questo genere di prodotti non solo il massimo, a lungo andare, per la salute dei tessuti, nostra, dei nostri amici di pelo e dell’Ambiente che ci circonda.

Cuscini puliti e al top grazie a un solo ingrediente

Capite dunque bene che, qualora potessimo farne a meno, potremmo ritenerci assai fortunati. Tanto più che, in tal caso, potremmo risparmiare pure tanti bei soldini visto che generalmente costano parecchio. E che cosa utilizzare al posto loro? Dei rimedi squisitamente naturali che le nostre care nonne conoscevano molto bene.

Parlando in particolare delle federe dei nostri cuscini, per averle belle profumate e morbide, proprio come quelle degli hotel, basta puntare sull‘utilizzo di un semplicissimo ingrediente che tutti abbiamo in casa. Tra l’altro lo sfruttiamo tantissimo in cucina così come per la pulizia in linea generale della nostra dimora.

Con un poco di bicarbonato risparmi e ottieni grandi risultati

Di che cosa stiamo parlando? Di lui, del mitico bicarbonato di sodio! Per eliminare, per l’appunto, dalle federe delle macchie basta strofinare in maniera mediamente energica su di esse questo ingrediente disciolto nell’acqua calda. Oppure, se volete ottenere una profumazione speciale, puntante su quest’altra miscela.

La potete comporre mescolando con cura 1 parte di aceto bianco e una di acqua calda. A ciò aggiungeteci 10 gocce, del già menzionato, olio essenziale di lavanda. A questo punto non vi resta che bagnarci una spugnetta nuova e iniziare a strofinare. Infine, lasciate asciugare le federe all’aria aperta.