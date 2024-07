Pensione, sotto questa soglia fai la fame: la cifra esatta per una vita dignitosa la raggiungono in pochissimi

Per poter vivere una vita che sia dignitosa dovresti riuscire ad avere un assegno pensionistico di questo importo, ecco di quale si tratta.

Quella delle pensioni che sono troppo basse, è una storia che ormai conosciamo benissimo. Sono ormai anni e anni che si continua a battere sullo stesso tasto, ovvero sul bisogno di innalzare le pensioni per poter permettere ai pensionati una vita che sia, almeno dignitosa.

Da troppo tempo ormai, le pensioni sono sempre ferme sugli stessi importi, ma l’inflazione ha fatto in modo che, mentre i prezzi hanno subito un netto aumento, gli assegni hanno perso il loro potere d’acquisto. Un destino che non spetta solo agli stipendi, ma anche alle pensioni.

C’è stato un tempo in cui, i genitori pensionati aiutavano i figli in difficoltà economica, attualmente, salvo rarissime eccezioni, non solo questo non avviene più, ma non ci sono nemmeno casi opposti, ovvero di figli che riescono ad aiutare i genitori. Insomma, una situazione piuttosto complicata in cui ognuno non trova soddisfazione in quelli che sono gli assegni pensionistici e non solo.

Alcuni studi sarebbero in grado di dirci qual è l’importo che ogni pensionato dovrebbe ricevere mensilmente per avere una vita dignitosa.

L’inflazione erode le pensioni giorno dopo giorno

Attualmente l’inflazione sembra aver avuto un piccolo arresto, ma sono in molti a credere che ben presto riprenderà il suo percorso. Ma nei mesi scorsi ha segnato in maniera veramente molto importante i prezzi di tutti i prodotti di utilizzo comune. Questo si è tradotto in una possibilità sempre minore, da parte degli italiani, di procedere con l’acquisto di alcuni prodotti.

Tutto questo vale anche per le pensioni. Anche se nell’importo sono rimaste pressapoco invariate, anzi sono state leggermente aumentate, il loro potere di acquisto si è ridotto in modo notevole. Questo succede perchè, a tutti gli effetti, l’aumento dei prezzi reali è maggiore di quello che poi, a tutti gli effetti ci vogliono far credere.

Le prospettive future non sono floride

Secondo le stime e le previsioni per il futuro sembra proprio che ci vorranno più lavoratori per riuscire ad avere una pensione che sia veramente dignitosa e in grado di far vivere in maniera tranquilla i cari pensionati. In ogni caso la prospettiva futura è quella di vedere le pensioni abbassarsi ulteriormente, anche per via della scarsa natalità che affligge l’Italia da tempo.

La Corte dei Conti affermerebbe che i giovani d’oggi non arriveranno a più di 400/500 euro di pensione nel futuro. Importi che sicuramente non saranno sufficienti a soddisfare i bisogni della persona. L’unica alternativa è crearsi un piano pensionistico alternativo.