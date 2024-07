Pagamenti bancomat, non sempre sono sicuri: se li usi così ti rubano un sacco di soldi sotto al naso

Pagamenti bancomat, non sempre sono tanto sicuri. Attento, ti possono rubare tutto quanto!

Ora che sono in vigore da settimane in tutta Italia i saldi estivi è facile lasciarsi andare a qualche compera, soprattutto se abbiamo in previsione di andare in vacanza o di fare comunque un salto al mare, al lago o in piscina. Lo stesso possiamo dire se faremo una gita in montagna con gli amici per prendere un po’ di fresco.

Chiaro è che, con i tempi che corrono, che non sono di certo dei migliori, sarebbe vivamente consigliato andarci piano con gli acquisti. Pertanto prima di compierne uno contiamo fino a 100 e valutiamo se quel prodotto vale il prezzo che costa, se è di qualità e se ci serve o meno.

Detto ciò, se non vogliamo spendere molto, possiamo evitare di portare con noi il nostro Bancomat e uscire solo con i contanti. In tale maniera non potremo spendere più di tanto e, sapendo di non avere a disposizione un gran budget, non ci daremo allo shopping selvaggio. In ogni caso, prima di uscire di casa, stabiliamo quanti soldini potremo impiegare per una compera.

E prima di stabilirlo guardiamo bene che cosa abbiamo ancora nell’armadio. Quante volte infatti ci è capitato di arrivare nel nostro nido con nella borsa l’ennesimo paio di pantaloni neri dopo che abbiamo notato di averne altri dieci? Dunque, non facciamoci prendere dall’entusiasmo e dalla fretta e non entriamo nei negozi troppo affollati.

Pagamenti Pos, attento quando vai per i saldi

Difatti in codesti sarebbe quasi impossibile arrivare ai camerini per provare il o i vari capi che saremmo interessati a comperare. Inoltre, anche quando qualora ci riuscissimo, avendo dietro di noi una coda di persone che attendono nervose il loro turno, dovremmo compiere la prova e la scelta a tempi record.

E ciò, lo capite bene, può portarci a fare degli errori in entrambi i casi. Inoltre alla cassa, dove dovremmo aspettare magari pure dieci minuti prima di pagare, avremmo a che fare con tantissimi clienti, desiderosi di pagare per poi correre in un altro negozio. Molti poi tenderebbero a starci un po’ troppo appiccicati anche quando ci accingiamo a strisciare la nostra carta. Non lo avete mai notato?

Così ti fregano tanti bei soldini

No? Male, anzi, malissimo! Da oggi fateci caso. Difatti alcuni lo fanno con il preciso scopo di fregarci i nostri soldi. Se non dobbiamo indicare il pin e paghiamo con la modalità contactless tramite NFC possono comunque farlo, appoggiando, approfittando della confusione, anche solo per pochi istanti, la carta in questione sulla nostra borsa o sul nostro portafoglio .

Et voilà, intanto qualche denaro ce lo prendono così. Inoltre più alto è il tetto entro il quale noi possiamo pagare senza digitare il nostro codice e più potrà essere elevata la cifra che potranno estorcerci sotto il naso. Ciò si verifica soprattutto se noi utilizziamo non la carta di debito, dunque il Bancomat, ma quella di credito che ha anche questa funzione. Dunque da oggi occhi aperti nei negozi!