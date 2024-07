Mutuo, risparmia un capitale con questo trucco: lo proponi alla banca in due minuti | Nessuno ci pensa mai

Mutuo, risparmia così tanti bei soldini. Proponilo subito alla tua banca. Ti bastano due minuti di orologio.

Ora come ora non è di certo una passeggiata di salute accendere un mutuo. Eppure, a conti fatti, pare che, soprattutto se siamo giovani e abbiamo costruito da poco una famiglia tutta nostra, sia la soluzione ideale per il nostro presente e futuro. Resta comunque insindacabile il fatto che si tratta di un impegno molto oneroso e che dobbiamo rispettare se non vogliamo perdere le rate pagate e la casa.

Avere un lavoro a tempo indeterminato e il più sicuro possibile, anche se con i tempi che corrono ciò è quasi impossibile, è un buon inizio, così come lo è essere dei bravi e accorti risparmiatori. Il che non significa essere spilorci ma riuscire a far quadrare il classico bilancio familiare, riuscendo comunque a vivere una vita serena.

Chiaro che con l’incessante crisi economica, che però ha sfociato pure nel sociale, non è facile. Difatti, complice lo stress che fa sempre più capolino nelle nostre vite, tendiamo a cedere alla malinconia e allo sconforto soprattutto se notiamo che le spese da onorare a fine mese sono sempre più numerose e onerose. E fra queste figura il nostro caro mutuo.

E definirlo così non affatto un caso! In primis lo possiamo vedere in tale direzione perché è indubbiamente qualcosa di molto importante e che ci sta veramente a cuore. In secundis perché costa parecchio mantenerlo. Magari quando lo abbiamo acceso anni fa lavoravamo in due in casa ma ora il nostro partner è disoccupato, oppure nel frattempo sono arrivati i figli.

Mutuo, chiedi subito un appuntamento in banca

La vita costa di più visti i rincari, a dir poco pazzeschi, che hanno toccato nel profondo tutti quanti i settori, compreso quello alimentare. Insomma, le cose, per così dire sono cambiate e di acqua sotto i ponti, perlopiù non limpida, ne è passata parecchio. E ora se non vogliamo annegare e, al contrario, vorremmo rimanere a galla, dobbiamo correre tempestivamente ai ripari.

Come? Non facendoci prendere dal panico che è sempre un cattivo consigliere e chiedendo un appuntamento privato al nostro consulente di fiducia in banca, prendendo anche un piccolo permesso da lavoro o approfittando di un giorno di ferie. A quel punto possiamo avanzare la nostra richiesta. Parliamo di una più che legittima e che ci consentirà di risparmiare parecchio con le rate del mutuo.

Punta alla surroga e risparmi un botto

Di che cosa stiamo parlando? Della surroga del mutuo, per l’appunto, che ci permetterebbe, udite udite, di abbassare l’importo della rata attuale e dunque risparmiare, scegliendone poi un altro contratto presso un’altra banca a condizioni ben più convenienti. Tuttavia con ciò non estingueremo il mutuo che abbiamo in precedenza acceso.

Fatto sta che per avviare tale cambio non dovremo affrontare alcun costo per modificare certi parametri legati al contratto. Ci riferiamo in tal caso alla durata, all‘importo della rata, ai tassi degli interessi nonché allo spread che tanto ci terrorizza. Ovvio che prima di fare tale proposta dobbiamo informarci molto bene presso altri istituti di credito quali sono le loro proposte in merito.