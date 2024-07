Multe stradali, usa questo strumento o il conto da pagare raddoppia in un attimo: controlla in appena due minuti

Multe stradali, mai prenderle sotto gamba. Punta a lui e non dovrai pagarle raddoppiate.

Con la brutta aria che tira in Italia, e non solo per la verità, sentire anche solo accennare di una multa fa in men che non si dica salire il sangue vertiginosamente alla testa. Eppure ora che l’estate è ormai bella che giunta da diverse settimane e con lei il caldo e le cugine afa e umidità, è facile cadere in fallo e beccarsi così una sanzione.

E la cosa più grave e, se vogliamo, pure assai irritante, è che il più delle volte è pure assai bella tosta da pagare. E con i rincari pazzeschi che sono più vivi che mai in tutti quanti i settori non c’è da buttare dalla finestra soldini utili magari per compiere una spesa alimentare al nostro supermercato di fiducia, per pagare una cosa del genere.

Fatto sta che se la riceviamo non possiamo fare finta di non averla ricevuta e non pagarla. Anzi, dobbiamo pure darci una mossa nel compiere il pagamento e rispettare la data di scadenza. E lo dobbiamo fare se non vogliamo essere costretti, cosa assolutamente da evitare come la peste, di pagarla addirittura raddoppiata.

Se siamo in grave difficoltà a livello economico possiamo contattare l’Agenzia delle Entrate per chiedere lumi riguardo alla possibilità di pagarla a rate. Provare non costa nulla così come chiedere qualche informazione in più se la riceviamo direttamente dalla Forze dell’Ordine quando siamo alla guida.

Multe stradali, ora pullulano ovunque

Ora poi che magari siamo prossimi ad andare in vacanza e a compiere viaggi mediatamente lunghi per raggiungere la tanto agognata meta e, quindi, anche a trascorrere molte ore a guidare, è facile compiere uno sbaglio. Vuoi per la stanchezza o la disattenzione, non si nota un autovelox, anche se per la verità è stato segnalato in precedenza.

Oppure non abbiamo captato i segnali a riguardo. fatti dagli altri automobilisti che hanno percorso poco prima quel tratto di strada dove è presente. Alcune volte però non sappiamo se era davvero in funzione e se quindi siamo stati beccati in flagrante. Non abbiamo ricevuto al momento nessuna multa a casa e ci domandiamo se la riceveremo nei prossimi giorni. Dunque, come darci una degna risposta sull’argomento?

Come evitare di pagarle il doppio

Basterà fare un salto metaforico sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Qui potrai verificare se ci sono dei debiti a tuo carico, tra cui multe pure stradali, oppure no. Potrai anche trovare la data della notifica e il numero preciso della relativa cartella. Fatto questo controllo, se non trovi nulla puoi dormire sonni tranquilli e tirare un bel sospiro di sollievo.

Oppure, se non sei particolarmente abile con il Web e la Tecnologia in linea generale, puoi chiamare direttamente la Polizia Municipale o i Carabinieri per chiedere se hai in arrivo una multa oppure no. In ogni caso ricordati che una multa viene consegnata a 90 giorni dall’avvenuto accertamento della trasgressione.