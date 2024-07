Enel assunzioni immediate, massima urgenza per queste figure: ti candidi in un attimo e firmi subito il contratto

Enel assume personale con la massima urgenza. L’ingresso in azienda avverrà in maniera immediata e per candidarsi bastano pochi click.

Ci sono in vista nuove assunzioni immediate per tutti coloro che sono alla ricerca di un’occupazione. Ancora oggi il numero dei disoccupati in Italia è veramente molto elevato. Ma nelle ultime settimane si sono aperti degli spiragli per molti italiani.

Le aziende sono alla ricerca di personale per implementare i servizi che offrono a quelli che sono i loro clienti, ma devono, allo stesso tempo, anche provvedere a rimpiazzare quelli che sono i dipendenti che a breve andranno in pensione. Il ricambio generazionale offrirà non poche possibilità e prevederanno tutte o quasi, un inserimento immediato.

Dopo i diversi concorsi che sono stati indetti dai ministeri e dopo le selezioni di personale a cui stanno provvedendo alcune aziende anche piuttosto importanti, ecco una nuova offerta molto interessante. Enel, una delle maggiori aziende di fornitura di energia elettrica, ha comunicato il bisogno di implementare il proprio personale.

Quindi ci sarà la possibilità di sottoscrivere il proprio contratto di lavoro in tempi molto ristretti ed entrare all’interno delle aziende entro la fine dell’anno. Le occasioni sono assolutamente da non perdere.

Enel cerca nuovo personale da assumere

Attualmente il mondo del lavoro risulta essere estremamente incerto. Quindi riuscire ad ottenere un posto di lavoro sembra essere la missione da portare a termine nel miglior modo possibile. Questo non vuol certo dire che ci si debba accontentare, anche considerando che, a tutti gli effetti, sono veramente moltissime le proposte messe a disposizione degli aspiranti dipendenti.

Enel ha messo in campo un piano di assunzioni triennale, per il quale sono stati stanziati 12,2 miliardi di euro. Un progetto lungo 3 anni, per inserire nuovi esperti, soprattutto nel campo delle energie rinnovabili. Per il 2024 sono previsti 1200 ingressi nel gruppo, con particolare attenzione per quello che riguarda il sud dell’Italia e le isole.

I profili richiesti e come candidarsi

Quindi buona parte delle assunzioni avverranno già da quest’anno. Le figure per cui è aperta la ricerca, sono, gli addetti alla rete elettrica, specialisti nella gestione delle nuove energie rinnovabili, tecnici per il fotovoltaico, divisi tra coloro che sono addetti all’assemblaggio dei moduli e chi invece, si occuperà della manutenzione.

Per candidarsi è sufficiente accedere al sito ufficiale Enel e quindi cliccare sulla sezione “lavora con noi“, in questa maniera sarà possibile inviare la propria candidatura ed entrare nel gruppo Enel entro la fine del 2024.