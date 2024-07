Carta Dedicata a Te, milioni di famiglie lasciate fuori dalla graduatoria: le motivazioni sono imbarazzanti

Sono milioni le famiglie italiane che sono state lasciate fuori dalla graduatoria per la Carta Dedicata a Te, ecco quale sarebbe il motivo.

Molto vicina ormai l’assegnazione della Carta Dedicata a te. La misura di sostegno economico alle famiglie italiane, già lo scorso anno aveva offerto un grande aiuto a molti nuclei che si trovano in grande difficoltà. La misura introdotta nel 2023 è stata confermata anche per il 2024 e proprio tra il mese di luglio e quello di agosto, si attende il suo pagamento.

Il principale tra i requisiti di cui occorre essere in possesso è quello reddituale. Questo è stato modificato rispetto allo scorso anno ed è stato alzato per permettere a molte più persone di accedere al beneficio. Se nel 2023 la soglia era di poco più di 9 mila euro, adesso si arriva fino ai 15 mila euro.

Per il suo ottenimento non occorre inviare alcuna domanda, è sufficiente aver presentato ISEE nel gennaio di quest’anno e in maniera automatica i comuni provvederanno ad inviare la classifica all’ente che poi assegnerà le carte.

L’importo concesso per quello che riguarda la carta dedicata a te, sarà di circa 500 euro e comprenderà anche il bonus carburante. Insomma, un grande aiuto da parte delle istituzioni italiane, che purtroppo però, taglieranno fuori molte famiglie.

Come ottenere la Carta Dedicata a Te

A differenza della maggior parte dei bonus che vengono concessi dall’INPS e dagli altri enti, per la Carta Dedicata a Te non vi è bisogno di inviare alcuna domanda. Infatti coloro a cui il sostegno economico verrà concesso sarà inserita in una specifica graduatoria andando a favorire coloro che hanno un ISEE molto basso.

Inoltre nella scelta da parte dell’ente verranno comunque agevolati i nuclei familiari con uno o più minori a carico, ovvero persone con disabilità, ma che non giovano di Assegno di Inclusione.

I nuovi requisiti che tagliano fuori numerosi nuclei familiari

Proprio mentre molte famiglie si pregustavano la possibilità di avere la Carta Dedicata a Te per affrontare una serie di spese, ecco che ci si mette il governo a rovinare i piani di molti. In che modo? Cambiando i requisiti per poter avere il sostegno economico che farebbe comodo veramente a molti. Quindi ci sono delle novità che ancora in pochi conoscono.

Non basta rispettare solo il limite di ISEE, ma occorre anche non essere titolari di altri benefici economici, statali o comunali. Insomma, qualora si sia in possesso della Carta Acquisti, non si potrà avere la Dedicata a te, proprio come succede per chi è possessore di Assegno di inclusione.