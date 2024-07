Lavoro, con questa professione guadagni 80mila euro all’anno: non serve nemmeno una laurea | Sei ancora in tempo

Lavoro, grazie a questa professione guadagni la bellezza di 80mila laurea. Non è necessaria per forza una laurea.

Ora come ora il mondo del lavoro è decisamente complesso, variegato ma anche in grande difficoltà. Del resto con la profonda crisi che vige ovunque e i rincari che hanno attaccato duramente tutti quanti i settori c’era chiaramente da immaginarlo. Il punto è che proprio per questo motivo avere un’occupazione diventa ancora più di vitale importanza.

Difatti se non se ne possiede una come si fa anche solo a iniziare a fronteggiare tutte le numerose spese con le quali, volenti o nolenti, abbiamo a che fare ogni giorno? In ogni caso conta pure lo stipendio che si percepisce, o meglio, la cifra. Ed è ciò che manda in tilt tantissimi lavoratori che, pur lavorando molto e sodo, ne ottengono uno molto basso.

Diciamo che, con i tempi che corrono, che non sono di certo dei migliori, i soldini percepiti il più delle volte non bastano per arrivare a fine sani e mese salvi, pagando tutto ciò che c’è da pagare. Chiaro che ciò è più facile che capiti quando si ha una famiglia, con tanto di figli a carico, alla quale pensare.

E anche loro, quando sono abbastanza grandi da poter andare a lavorare, faticano, e non poco, a trovare un’occupazione che permetta loro di vivere serenamente. Difatti, nonostante magari i tanti anni trascorsi sui libri, non riescono a incominciare a svolgere la professione per la quale hanno tanto studiato né a trovarne un’altra a tempo indeterminato.

Lavoro, punta sul Web se vuoi guadagnare bene

Molti riescono però, dandosi un gran da fare nella ricerca, ove però può metterci pure lo zampino la Dea Bendata, a scovare dei lavoretti stagionali che, nel frattempo, consentono loro di portare a casa qualche soldo e a fare curriculum. Altri invece hanno deciso di puntare al Web per farsi un percorso lavorativo come Social Media Manager.

Indubbiamente è una figura molto richiesta oggi come oggi sia dai privati che dalle aziende. Non esiste una scuola che ci insegni il mestiere ma solo dei corsi, rigorosamente online. Richiestissimi sono pure i blogger, nonché i copywriter così come i web master. Tuttavia è un’altra la professione che permetterebbe di guadagnare anche fino a 8omila euro all’anno lavorando sempre sul Web. Non serve per forza una laurea.

Diventa e- commerce manager, 80mila euro annui ti aspettano

Si tratta dell‘e- commerce manager che è colui che deve lavorare su un sito di commercio online, come è facile intuire fin dal nome. gestendolo. Deve chiaramente essere appassionato di Internet e della Tecnologia. Inoltre deve conoscere benissimo gli strumenti di analisi dati, come Google Analytics, nonché le logiche Seo.

E come ciliegina sulla torta deve sapersi muovere anche il buio sulla piattaforma in cui opera. Il suo lavoro consiste nello scegliere i prodotti da mettere in vendita, contattare i fornitori, curare il catalogo, stabilire il target della clientela, nonché lavorare a stretto giro con il Web Master. Sebbene non sia fondamentale essere laureati, è chiaro che una laurea in Economia possa agevolarci molto nello svolgere al massimo tale professione.