Decoder nuovo a costo zero, se soddisfi questi requisiti te lo portano direttamente a casa: senza di lui non vedi più la TV

Se soddisfi degli specifici requisiti puoi avere un decoder nuovo a costo zero, altrimenti non potrai più vedere la TV.

Ed ecco che ci risiamo di nuovo. Tra non molto tempo saremo nella nuovissima era della TV italiana. Alcuni anni fa abbiamo vissuto, lo switch off dall’analogico al digitale, probabilmente i millenials non se lo ricorderanno, qualcuno non l’avrà nemmeno vissuto.

Le vecchie televisioni con il tubo catodico sono cadute in disuso, ma è stato un passaggio progressivo. Inizialmente la possibilità era quella o di acquistare un nuovo televisore, ovvero di attaccare un decoder al televisore in modo che si possa ricevere il nuovissimo segnale.

Ma la tecnologia continua a progredire e adesso ci sono ancora dei cambiamenti in vista e i cittadini italiani dovranno imparare a farci amicizia. Il cambiamento sta avendo perchè l’Italia si deve uniformare all’Europa intera e quindi passare allo standard DVB-T2.

Alcuni televisori non potranno essere utilizzati a meno che non saranno in grado di ricevere il nuovo segnale. In linea di massima a i televisori prodotti dopo una certa data potranno ancora essere utilizzati. Per una specifica fascia della popolazione sono previste delle agevolazioni fiscali che permettono di affrontare una spesa indispensabile.

Se il tuo televisore ha meno di 6 anni non devi cambiarlo

Se il televisore che hai a tua disposizione è stato acquistato a partire dal 22 dicembre 2018, allora non ci sarà bisogno di intervenire in alcun modo. Infatti in questo specifico caso l’apparecchio sarà compatibile con il segnale nuovo, altrimenti di dovrà provvedere o a cambiare televisore, ovvero applicare un decoder a quello che si è in possesso.

Lo switch off di questa volta avverrà sul finire del mese di luglio e fino ad ottobre sarà possibile godere del bonus pensato dal governo, che anche in passato lo aveva promosso per le famiglie che ne hanno bisogno.

Accedendo al sito, in pochi click si può avere il bonus

Sono sufficienti una manciata di click per riuscire ad ottenere il bonus. Ad avervi accesso sono i cittadini italiani che hanno un’età pari o superiore ai 70 anni che con il loro trattamento pensionistico hanno un reddito inferiore ai 20 mila euro annui.

Per l’invio della domanda si potranno controllare gli apparecchi compatibili al sito bonus TV – Decoder di nuova generazione e si potrà godere dell’agevolazione o fino al 31 ottobre, ovvero fino all’esaurimento dei decoder disponibili. La modulistica dovrà essere consegnata presso un ufficio postale ovvero inviata sul portale www.prenotazionedecodertv.it.