Casa fresca senza condizionatore: segui questi due trucchi e risparmi 900 euro | Sembrerà inverno in tutte le stanze

Casa bella fresca senza accendere il condizionatore. I trucchi top per un super risparmio. Parliamo di 900 euro.

Prima ci lamentavamo che, pur essendo, come il calendario ci mostrava in maniera molto chiara, in primavera inoltrata e quasi in estate, che facesse fin troppo fresco, ora non ne possiamo già più del caldo. L’afa e l’umidità poi ci mettono subito ko. Urge dunque puntare alla correzione della nostra alimentazione quotidiana.

Per stare in forma e sentirci meno fiacchi diciamo sì con ancora maggior convinzione a frutta e verdura fresca di stagione e cerchiamo di mantenerci costantemente idratati, bevendo i 2 litri canonici di acqua al giorno. Al contrario stiamo lontani da bibite gassate e zuccherine e alcol.

Attenzione pure anche a utilizzare un po’ troppo il sale a condimenti eccessivamente pesanti e ai fritti. Se poi cercheremo di accendere meno il forno principale non solo la nostra bolletta dell’energia elettrica potrà snellirsi ma anche il nostro organismo ci ringrazierà. E se lo farà è perché potrà evitare di accollarsi pure il calore provocato dall’accensione di tale elettrodomestico.

Oltre a seguire queste dritte, che sono assolutamente più che valide, se vogliamo stare più freschi in casa nostra e non azionare per forza di cose il caro, è proprio il caso di definirlo in codesto modo, condizionatore, seguiamone anche altre. Una fra le altre che vi consigliamo è quella di vestirsi leggeri e di evitare i tessuti elasticizzati, aderenti e sintetici. Sì invece al cotone e a lino che sono traspiranti.

Casa fresca senza condizionatore, una scelta possibile

Per percepire maggiore freschezza sul nostro corpo facciamoci docce brevi ma più frequenti e puntiamo anche al classico pediluvio. Spostandoci maggiormente sulla nostra dimora, per scongiurare il fatto che diventi bollente, tendiamo ad arieggiarla come si deve nelle ore meno calde, chiudendo le ante o abbassando le tapparelle quando invece il sole picchia bello forte.

Laviamo sovente i pavimenti, soprattutto della cucina, non solo per tenerli ben puliti ma anche perché con questo semplice gesto renderemo l’ambiente più fresco e profumato. Per dormire sereni è bene utilizzare in estate solo federe, copri materasso e federe di cotone al 100% e di colori chiari. Cambiamo tutto un paio di volte a settimana e laviamo in lavatrice con ammorbidente alla lavanda.

Come far girare bene l’aria

Per percepire aria fresca possiamo mettere una bottiglia di di acqua ghiacciata sotto il cuscino oppure sul comodino anche se tale effetto svanirà dopo qualche ora. Se però il caldo è davvero troppo forte possiamo chiedere una mano per percepirlo meno al ventilatore. Ok, pure lui va a corrente e consuma ma mai come il condizionatore.

Basterà, dopo aver seguito i consigli che vi abbiamo già ampiamente dato, posizionarlo in zone strategiche della casa, come corridoi e punti più freschi, lasciando le porte delle stanze aperte. In questa maniera l’aria fresca mossa da esso si propagherà nei vari spazi soprattutto se il vostro nido non è molto grande. Dite pure sì a ventilatori a pala soprattutto nella vostra camera da letto. In tale maniera potremo non acquistare un condizionatore, risparmiando almeno 900 euro.