Caro bollette, il colpevole è sicuramente il freezer: per abbattere ogni costo ti basta una moneta | Il trucco è geniale

Caro bollette, il colpevole, ormai è chiaro, è il nostro freezer. Risolvi la faccenda con il costo di una moneta. Ecco come e perché.

Ogni volta che ricevi, o a casa nel classico formato cartaceo, oppure via email o tramite app in versione digitale, la tua bolletta dell’energia elettrica non hai il coraggio di aprila e di leggerla. Ti illudi, a livello inconscio e, ancora di più, sub inconscio, che temporeggiando, perché è quello che stai facendo, i costi si abbassino.

Alla fine fai un bel respiro, ti siedi sulla tua poltrona preferita oppure sul divano nel quale ami seguire le tue serie televisive del cuore e inizi a consultarla mentre l’ansia si impadronisce di te. E quando leggi la cifra da pagare rimani basito. Difatti, nonostante tu ci sia ormai abituato a notarne di belle toste, speri sempre che qualcosa cambi.

Di certo i rincari che hanno toccato i consumi sono belli forti ma tu sei sicuro, ad esempio, di saper utilizzare in maniera saggia e intelligente la corrente elettrica? E soprattutto verifichi mai che gli elettrodomestici che hai in casa e, soprattutto all’interno della tua amata cucina, siano al top?

Quello che consuma di più è indubbiamente il frigo compreso il suo reparto/scomparto freezer. Del resto, si sa, lo devi tenere costantemente acceso da quando lo fai installare per far sì che conservi bene i cibi che ci posizioni entro di lui. E se vuoi che ciò lo faccia a lungo senza consumare un sacco di energia, tieni chiusa più possibile la sua anta.

Caro bollette, è il freezer il colpevole numero uno

Difatti più la lasci aperta e più lui disperde il suo proverbiale freschino, un vero toccasana in questo torrido periodo. E per riprenderselo lui dovrà compiere un super lavoro, dunque a sprecare tanta energia. Lo stesso accade se la gomma della guarnizione è consunta. Non per nulla, anche se non pensiamo di aver provveduto alla chiusura, può essere per causa sua che il portellone non si chiuda bene.

Occhio anche a inserire all’interno sia del frigo che del freezer alimenti ancora caldi perché anche qui entrerebbe inevitabilmente in ballo la procedura che vi abbiamo appena descritto. Tuttavia se vogliamo dormire sonni maggiormente tranquilli e risparmiare parecchi soldini in bolletta, procuriamoci una semplice moneta. Con questo trucco potremo correggere il tiro e pure alla grande.

Ti basta una monetina per correggere il tiro

In realtà questo escamotage lo potete maggiormente mettere in atto poco prima di partire per le vostre meritate e sudatissime vacanze estive o per un lungo week end. Consiste, in parole povere, nel porre nel freezer un bicchiere colmo d’acqua congelata con posizionata sopra la poco fa menzionata monetina.

Una volta che sarete ritornati alla base verificate se il soldino è rimasto al suo posto o se invece è affondato. Nel primo caso potete stare sereni per il semplice fatto che non solo il vostro elettrodomestico funziona bene ma anche perché significa che non ci sono stati vistosi cali di corrente durante la vostra assenza. Dunque anche il vostro cibo sarà salvo.