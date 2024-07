Bonus studenti, 6 milioni di euro per chi si specializza in queste realtà: fai subito richiesta e i soldi saranno tuoi

6 sono i milioni di euro che sono stati stanziati per tutti coloro che si specializzano, ma devi fare subito richiesta per il bonus studenti.

Le scuole sono ormai finite da più di un mese, ma non si fa altro che continuare a parlare degli studenti e delle scuole italiane. Sono in fermento i preparativi per quello che riguarda il nuovo anno scolastico. Gli studenti sono una parte della popolazione che si trovano spesso in grande difficoltà, o meglio, lo sono le famiglie che devono provvedere alle spese per gli studi.

Le spese crescono con il cambiamento del livello degli studi. Si inizia dalle scuole elementari dove almeno i libri di testo non sono a pagamento per poi salire con le spesa da sostenere fino ai master, il cui prezzo può essere anche molto elevato.

Proprio per l’ultimo grado di istruzione è previsto un importante bonus che va in aiuto delle famiglie che vorrebbero assecondare quelle che sono le aspirazioni dei propri figli, ma a livello economico non possono in alcun modo.

Si chiama bonus per la specializzazione ed è un importante contributo economico che può arrivare fino a 6 milioni di euro che il Governo ha messo a disposizione. A disciplinare la misura il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

I dettagli del bonus a cui tutti aspirano

La richiesta per quello che riguarda il bonus specializzazione potrà essere inviata a partire dal 10 settembre 2024. Gli importi sono destinati alle aziende che procedono andando a sviluppare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Il bonus permette di avere contributi e agevolazioni per finanziamenti rivolti ad aziende presenti in regioni meno sviluppate come la Basilicata, Campania, Puglia, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna.

I progetti per cui si è possibile richiedere il bonus sono i progetti che devono avere un costo di almeno 3 milioni di euro e importo massimo di 20 milioni di euro per la copertura del 30% degli importi spesi.

Si vanno ad agevolare i progetti a elevata specializzazione

Nel decreto sono indicati in maniera specifica quelli che sono i progetti che possono essere finanziati. In particolare si cerca di dare una spinta a quelli che sono i progetti a elevata specializzazione, ovvero quelli che riguardano le nanotecnologie, la fotonica, sistemi avanzati di produzione, intelligenza artificiale, sicurezza digitale e molti altri interventi di elevato sviluppo.

Per tutte le aziende che dovranno provvedere all’invio delle domande, potranno farlo accedendo al fondo crescita sostenibile.