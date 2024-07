Lavoro, 500mila italiani richiesti: questi settori sono a corto di personale | Candidati subito e firma il contratto

500 mila italiani possono finalmente trovare lavoro grazie a questi settori che sono alla ricerca di personale, candidati subito.

Il mercato del lavoro italiano è in crisi, in realtà tutta l’economia del nostro paese lo è. La disoccupazione è alle stelle e sono veramente tantissimi i giovani, ma anche i meno giovani, che non riescono a trovare la loro occupazione.

Ma se questa è una delle facce della medaglia, c’è l’altra faccia che ci dice che, in alcuni settori è estremamente difficile trovare persone che si candidano per andare a riempire quelle che sono le posizioni vacanti.

Secondo le indicazioni che ci arrivano da coloro che studiano il mercato del lavoro ci sarebbero ben 500 mila posizioni per cui si è alla ricerca di nuovi dipendenti. Le imprese sarebbero in netta difficoltà nel coprire quelli che sono i profili ricercati, ma semplicemente per via della mancanza di candidati. Questo è lo scenario che ci viene offerto dal Bollettino del Sistema Informativo Excelsion che viene realizzato da Unioncamere e ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Se queste sono le indicazioni che ci vengono offerte, allora andiamo ad approfondire la questione in maniera specifica per comprendere qual è la prospettiva che occorre assumere.

La difficoltà di trovare dipendenti non è una novità

Quindi se da una parte c’è chi afferma che in Italia non c’è lavoro, dall’altra invece, ci sono i numeri che ci dicono quanto le aziende si trovino in difficoltà nel provvedere a trovare personale da assumere. Un dualismo che a pensarci sembra essere veramente assurdo, eppure le indicazioni ci offrono questo dualismo.

Ci sono dei settori che in questa prospettiva sono molto più in difficoltà delle altre. Ma non è certo la prima volta che si sente parlare di questa difficoltà, infatti già nei mesi scorsi era venuta alla luce la problematica della ricerca di personale, nel settore della ristorazione di trovare risorse per lo svolgimento del proprio lavoro.

I settori che sono più provati da questa problematica

I numeri ci dicono che, delle 500 mila figure di cui si va alla ricerca, c’è un’egualitaria divisioni in diversi settori. Innanzitutto il comparto manifatturiero, in cui sono ricercati circa 236mila figure da inserire in diverse produzioni. Anche le aziende di meccanica vanno alla ricerca di personale, proprio come l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco.

Attualmente il settore ad offrire le maggiori possibilità resta quello turistico, anche se non mancano possibilità nel commercio e nei servizi di vario genere.