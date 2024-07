Vacanza, se hai figli non ti muovi di casa: ti cacciano tutti dai locali | Le ferie sono rovinate per sempre

Vacanza, se hai figli devi stare a casa. Non li vogliono qui.

Con la situazione pazzesca e decisamente assai dura da digerire e da vivere sulla propria pelle che vige tuttora nel nostro Paese non è affatto facile riuscire a partire anche solo per qualche giorno. Del resto anche i voli, così come i biglietti per viaggi in treno, sono assai esosi.

E anche se si decide di guidare a bordo della propria auto le spese da voler affrontare sono parecchie e toste. Basti pensare che fare il pieno di benzina non sia affatto una passeggiata di paese. Inoltre se decidiamo di percorrere strade che chiedono il pedaggio dovremo mettere in conto pure codesti costi.

Faremo poi anche delle soste magari in autogrill e se portiamo con noi i nostri figli è facile che vogliano che acquistiamo loro qualcosa. Se poi sono piccini un giochino ci verrà richiesto, così come qualche dolcetto. E alla fine, una volta che torneremo alla base, noteremo che il nostro portafoglio sarà praticamente vuoto.

Lo stesso però possiamo dire del nostro conto corrente, sia bancario che postale, a seconda di dove lo abbiamo aperto, dal momento che per andare in ferie avremo dovuto compiere bonifici importanti. Inoltre per pagare vitto e alloggio, oltre a utilizzare qualche contante, ci ritroveremo, anche nostro malgrado, a strisciare con un po’ troppa disinvoltura sia la nostra carta di debito che di credito.

Vacanze, occhio a portarti dietro i figli, non tutti i locali li vogliono

Ovvio che se i nostri figli piccoli sono ancora con noi tutto ciò si amplificherà e pure a dismisura. Difatti loro non lavorando e dunque non mantenendosi da soli non conoscono ancora il reale valore del denaro e, soprattutto, la cosa ancora più importante, non sano quanta fatica si faccia a guadagnarselo.

Pertanto non comprendono che noi, soprattutto con la brutta aria che tira non solo nel nostro Paese, ora come ora tendiamo a pensarci dieci volte prima di compiere una spesa superflua. Inoltre abbiamo già compiuto non pochi sacrifici per andare in vacanza. Fatto sta che se li fate venire con voi rischiate che vi rimandino a casa in certi posti. Ergo, informatevi bene prima di partire!

No kids e te ne torni a casa

In poche parole pure in Italia, sebbene sia una pratica ben più diffusa all’Estero, esistono dei locali no kids. Si tratta perlopiù di case vacanze, airbnb, e soprattutto hotel e ristoranti di lusso. Tuttavia prima di prenotare, onde evitare brutte e amare sorprese, è sempre meglio chiedere se è consentito l’ingresso a bambini.

Tuttavia ce ne sono tantissimi invece che sono super attrezzati per accoglierli, anche se molto piccoli. Inoltre, proprio per incentivare le famiglie a sceglierli come alloggio o luogo di ritrovo, sono sovente avvezzi a pensare appositamente a dei pacchetti promozionali ad hoc, soprattutto di stampo all inclusive.