Pentole rovinate, non buttarle più: in pochi istanti e con due ingredienti torna come nuova | Salvi centinaia di euro

Pentole rovinate, aspetta gettarle! Con due ingredienti puoi farle tornare come nuove.

Indubbiamente in ogni cucina che si rispetti non manca mai e poi mai una super batteria di pentole. Il più delle volte ci viene donata quando stiamo iniziando una convivenza o ci sposiamo. Di certo i doni legati alla nostra casa, che andrebbe tra l’altro maggiormente vista come il nostro nido, sono tra i più gettonati tra i parenti.

Fatto sta che, con il trascorrere inevitabile del tempo, può capitare che le nostre pentole preferite, dunque quelle che utilizziamo anche giornalmente con una certa disinvoltura, necessitino di sano riposo. Insomma, tanto per dirla in maniera alquanto colorita e scherzosa, che vogliano andare in pensione.

Il punto è che, per rimanere sempre in tema metafora, se vogliono puntare a quella anticipata, noi solitamente non siamo molto d’accordo! Anche perché adesso, con la crisi spaventosa che vige nel nostro Paese non sarebbe il massimo tirare fuori dal nostro portafoglio, sempre più vuoto, tanti bei soldini per acquistarne di nuove.

Ok, ci sono i saldi estivi e anche le pentole, soprattutto nei negozi specializzati per l’oggettistica e strumenti per la casa in linea generale, sono scontate ma in ogni caso, quelle di valore, costano sempre parecchio. Inoltre, non comprandole, potremo investire questi soldini, e parliamo di centoni, per organizzare un week end o una gita fuori porta con il nostro partner.

Pentole rovinate, puoi salvarle con due ingredienti

Tuttavia, il consiglio che sentiamo di darvi, è quello di cercare sempre di correre prima ai ripari, evitando che si rovinino troppo. Ovvio che se ormai il calcare e compagnia bella le ha, come si suol dire, mangiate vive non ci sarà più nulla da fare. E noi, per il bene della nostra salute nonché incolumità in toto, dovremo assolutamente gettarle, portandole alla discarica del nostro Comune di Residenza.

In ogni caso per provvedere alla loro corretta manutenzione, nonché meravigliosa pulizia e igienizzazione, possiamo evitare di utilizzare prodotti chimici che sovente costano un botto e non sono nemmeno il massimo per noi, per i nostri amori di pelo e per l’Ambiente. Basterà puntare su questi due ingredienti naturali, o poco più, per vedere le nostre pentole incrostate tornare a brillare.

Aceto e limone, le nostre ancore di salvezza

In sostanza vi basterà mettere in un contenitore, dotato di pratico spruzzino, un poco di aceto e di succo di limone. A quel punto non resta che spruzzarne un po’ sulle pentole, quindi procedere a un bel risciacquo e a una perfetta asciugatura, tramite un panno in microfibra, al fine di scongiurare gli antiestetici aloni.

Se però l’acciaio è molto rovinato affidatevi al bicarbonato di sodio. Potremo direttamente porne un cucchiaino sulle zone più incrostate quindi iniziare a pulire strofinando con un vecchio spazzolino da denti. Infine, potremo pure utilizzare, al posto del poco fa menzionato bicarbonato, il dentifricio. Il risultato sarà comunque sia sorprendente.