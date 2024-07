Ferie 2024, le vacanze non sono finite: sfrutta questi ponti per rilassarti con la famiglia | Dillo subito al capo

Ferie 2024, le tue vacanze sono appena iniziate. Con questi ponti ti svaghi alla grande. Il capo è stato avvertito!

Indubbiamente è in estate che si percepisce maggiormente il desiderio di staccare la spina, anche solo qualche giorno dalla routine quotidiana fatta di pressanti impegni e numerose preoccupazioni. Quest’ultime ci tolgono sovente il sonno la notte e così al mattino ci alziamo dal letto di cattivo umore e sul lavoro non rendiamo un granché.

E ciò fa storcere, e nemmeno poco, il naso al nostro capo che ci vorrebbe indubbiamente ben più produttivi. Ovvio che noi dovremo stare attenti a ciò, dal momento che mai come in questo momento, vista la grande crisi economica che imperversa un po’ ovunque, anche le aziende più solide tendono a fare dei tagli, talora assai vistosi, del personale.

Ergo, se non vogliamo ricevere la temutissima lettera di licenziamento, dobbiamo necessariamente correre ai ripari fin da subito, rimboccandoci le maniche e sudando le classiche sette camicie. Anche perché se lo faremo il nostro datore sarà anche ben più propenso a concederci più permessi ed essere ancora più magnanimo sulle nostre ferie.

No, non può negarcele ma avere lui dalla nostra parte anche sotto questo punto di vista non è da sottovalutare visto che, quando si decide il piano di tale argomento insieme a lui e agli altri colleghi, potrà venirci maggiormente incontro. Fatto sta che oltre alle ferie estive che sono in corso ormai per molti italiani ci sono anche altre che possiamo prendere in altri periodi dell’anno.

Ferie, quest’anno ne avrai di più, sfrutta i ponti

Per poterle sfruttare possiamo considerare i ponti che mai come nel 2024 attualmente in corso ci sorrideranno. Cominciamo con quello più vicino a noi. Ferragosto quest’anno cade di giovedì. Ergo se noi le nostre ferie le abbiamo prese nel mese in corso o quello precedente, potremo approfittarne per goderci un lungo week end con il nostro partner.

Potremo fare un salto al mare o al lago. Oppure prenotare alle terme. Se amiamo la montagna, perché non lasciarsi cullare dalla sua frescura e dai suoi bei paesaggi? Potremo anche prendere, come si suol dire, la palla al balzo per andare a trovare quel parente o caro amico che vive in un luogo di villeggiatura. In tal maniera risparmieremo un sacco di soldini per la questione alloggio.

Dopo Ferragosto, organizzati per Novembre e Dicembre

Passando all’ autunno, segnatevi in agenda che il 1 Novembre viene di venerdì. Dunque qui tre giorni di riposo non ve li leva nessuno. In questo caso potete optare per una città d’arte. Passando a Dicembre, il primo ponte con il quale avremo a che fare non sarà l’Immacolata. No, quest’anno difatti l’8 cade di domenica.

Ci andrà però meglio a Natale e Santo Stefano che vengono esattamente di mercoledì e di giovedì. Dunque attaccandoci il venerdì potremo goderci al massimo le ferie in stile natalizio con i nostri cari anche andando per i vari mercatini che sono una vera gioia per gli occhi e che ci fanno tornare, anche solo per un attimo, bambini felici.