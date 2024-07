Cambio vita, con questi consigli molli il lavoro e non ti penti più di nulla | Se li segui guadagni il triplo

Vuoi cambiare vita? Segui queste dritte e ci riuscirai alla grande. Lavorerai bene e guadagnerai di più.

Ora in tantissimi, visto che siamo in piena estate, stanno pensando concretamente alle loro vacanze. Moltissimi poi le hanno già iniziate. Altri ancora stanno preparando i bagagli e non vedono l’ora di partire. Fatto sta che anche quando ci si trova distesi su una comoda sdraio, mentre abbiamo come orizzonte il cielo che si mescola con il mare ci possono venire tante idee per nuovi progetti di vita.

Magari siamo stanchi da tempo del lavoro che esercitiamo solo ed esclusivamente per portare il pane a casa. La mattina quando la suona la sveglia ci alziamo di cattivo umore perché non amiamo quello che dovremo fare di lì a stretto giro. Non ci piace nemmeno l’ambiente, il capo non è molto gentile e i colleghi non sono il massimo.

Vorremmo scappare da lì ma non possiamo farlo. No, quello stipendio ci serve come l’aria. Ora che ci stiamo riposando e siamo in ferie dovremmo forse pensare ad altro ma la mente ci porta quei pensieri che non possiamo più ignorare. Il nostro malessere non è più soltanto psicologico ma sta diventando anche fisico. Non possiamo più andare avanti così.

Ora che abbiamo raggiunto questa importantissima consapevolezza dobbiamo compiere i passi successivi che ci consentiranno di cambiare se non proprio di svoltare. Tuttavia niente colpi di testa. Forse adesso ci sentiamo molta adrenalina addosso ma non facciamoci prendere subito la mano dalla voglia di fare e di brigare. Prima facciamo un bel respiro e organizziamoci come si deve.

Vuoi cambiare vita? Segui queste dritte e ce la farai

Per prima cosa, abbiamo già ricevuto nuove proposte di lavoro? Conosciamo qualcuno di fidato che ci lavora e che si trova bene? Oppure vogliamo diventare liberi professionisti? Nel primo caso dobbiamo essere certi di non compiere il clamoroso errore di cadere, come si suol dire, dalla padella nella brace.

Nel secondo invece dobbiamo chiederci se abbiamo l’indole e la forza necessarie per fare il capo di noi stessi. Inoltre dobbiamo metterci in testa che dovremmo trovarci da soli il lavoro e che avremo molte più responsabilità di prima. Dovremo pure sostenere dei costi in più a livello burocratico e fiscale. Dunque prima di optare per tale scelta chiediamo consiglio a un bravo commercialista.

Niente colpi di testa, prima pianifica tutto quanto

Abbiamo poi le basi conoscitive e un bel pacchetto clienti? Senza gli ultimi non si fa da nessuna parte. Altro aspetto da mettere, metaforicamente su un piatto d’argento, è quello se vogliamo lavorare da soli o metterci in società con altre persone. In questo caso dobbiamo avere tra le mani già quelle persone delle quali ci possiamo fidare e che sono in gamba.

In ogni caso, prima di fare qualche passo in più, cerca di scrivere i tuoi obiettivi di vita in generale e poi quelli legati al lavoro. Aggiorna il tuo cv e la tua presentazione. Magari chiedi a un bravo fotografo di realizzarti delle foto professionali che possono sempre esserti utili. Agisci solo quando hai le idee chiare e ti rendi conto che il tuo progetto ha un senso. E soprattutto verifica di avere le risorse finanziarie adatte per poterlo mettere in atto.