Autostrada, ora viaggi senza pensieri: ai pagamenti ci pensa l’applicazione | Scaricala subito e vai dove vuoi

Da questo momento in poi puoi viaggiare senza problemi grazie all’applicazione che puoi scaricare immediatamente.

Chi viaggi spesso in autostrada sa bene quanto questa possa essere un costo che influisce direttamente su quello che è il budget destinato al viaggio stesso. Ma anche per quello che riguarda il settore delle autostrade proprio in questi mesi si stanno avendo dei notevoli cambiamenti con cui i cittadini devono prendere confidenza.

Questo estivo è forse il momento dell’anno in cui gli italiani maggiormente si mettono in viaggio per raggiungere quelle che sono le mete per le loro vacanze. Lunghe file in autostrada per raggiungere le città scelte per trascorrere anche solo qualche giorno.

Le autostrade sono le uniche strade in cui occorre provvedere al pagamento del pedaggio. Questo ovviamente determina fila interminabili al casello, che mettono in difficoltà tutti i cittadini che viaggiano su queste strade per spostarsi da una parte all’altra.

Per semplificare questo passaggio esistono gli apparecchi di telepedaggio. Proprio in queste ore, per semplificare ancora di più la mobilità in tutta l’Europa, è stato introdotto un servizio completamente nuovo in cui è possibile provvedere al pagamento in maniera molto più veloce e comunque semplice.

Il nuove servizio che semplifica la vita degli automobilisti

Ammettiamolo, la vita degli automobilisti di sicuro non è semplice, il traffico, la benzina sempre in aumento, una serie di obblighi da rispettare che sono assolutamente obbligatori. In questa prospettiva sembra semplice pensare che, qualsiasi provvedimento che vada a loro favore sarebbe veramente accolto come una vera e propria manna dal cielo.

L’azienda di telepedaggio Telepass ha quindi deciso di lasciare un nuovo servizio che permetterebbe, attraverso una semplicissima applicazione di provvedere all’acquisto di contrassegni elettronici per pagare il pedaggio delle autostrade. Un’innovazione che permettere di semplificare un servizio ed evirare chilometri e chilometri di file.

Viaggiare senza avere più barriere

I clienti Telepass sono in grado di viaggiare senza avere alcuna barriera. Questo vale non solo in Italia, ma in ben 8 delle nazioni europee che hanno aderito al nuovo servizio. In particolare è possibile viaggiare in Francia, Spagna, Croazia e Portogallo senza dover affrontare nessuna difficoltà.

Il nuovo servizio dovrebbe andare a completare l’offerta già esistente per quello che riguarda il pagamento del pedaggio per i veicoli leggeri nell’abito di una visione che sia molto più ampia. Nello specifico il servizio di cui si è qui parlato è quello Vignette, per cui è sufficiente aprire l’applicazione e procedere accedendo alla sezione veicoli e selezionando il proprio, quindi si provvederà al pagamento del contrassegno elettronico.