Acqua da bere, in questo modo risparmi 240 euro: i soldi rimangono nelle tue tasche e ne bevi quanta vuoi

Acqua da bere, se fai così risparmi ben 240 euro. E ne bevi a volontà.

Indubbiamente l’acqua è fondamentale per la nostra stessa esistenza. Inoltre, se ci pensiamo bene, è il simbolo della vita stessa. Senza di lei dunque non possiamo farne assolutamente a meno. Peccato che il più delle volte ce lo dimentichiamo. Non la rispettiamo e la sprechiamo quando in alcune zone del Pianeta ancora oggi manca.

E quando lei non c’è ecco che arrivano gravi malattie, in certi casi mortali, che attaccano soprattutto i bambini. Nonostante ciò nella nostra quotidianità, dove andiamo eccessivamente di fretta, non ci soffermiamo su queste tragedie. E non pensiamo nemmeno al fatto che noi possiamo bere acqua quando vogliamo.

E adesso che siamo in estate lo facciamo ovviamente di più, complice il gran caldo e soprattutto l’afa e l’umidità. Tanto più che gli esperti continuano a ripeterci che sia molto importante per il nostro benessere psicofisico berne almeno 2 litri al giorno. E poi c’è chi, come la divina Elisabetta Canalis, che arriva ai 3.

Il top è però optare per quella liscia dal momento che quella frizzante, per l’aggiunta di gas, porta gonfiori oltre che, se consumata con regolarità anche a pasto, qualche kg di troppo. Per rendere più piacevole la bevuta possiamo semplicemente aggiungere alla nostra acqua del limone oppure delle foglioline di menta fresca.

Acqua da bere, cambia il modo di berla

Se vogliamo poi ottenere un’azione maggiormente detox e rinfrescante basta che ci aggiungiamo, oltre i due poco fa menzionati ingredienti, pure delle fettine di cetrioli freschi. In ogni caso se decidiamo di realizzare questo elisir per noi e magari i nostri amici che ci vengono a trovare per un pomeriggio da trascorrere in giardino, solitamente sfruttiamo l’acqua in bottiglia.

E il materiale della quale è composta è plastica che sappiamo ormai non essere decisamente il top per la nostra salute e quella dell’Ambiente. Tra l’altro quest’ultima dovrebbe starci molto più a cuore visto che da essa dipende pure la nostra. Dunque per tentare di risolvere la questione potremmo puntare maggiormente alle bottiglie di vetro oppure a un altro modo di usufruire dell’acqua.

Così salvi il Pianeta e risparmi un botto di soldi

In sostanza dovremmo tornare a bere l’acqua del rubinetto. Possiamo anche sfruttare i vari punti acqua istituiti dai Comuni dove però bisogna rispettare, per una questione di civiltà, un tot di litri al giorno da prelevare. Possiamo stare tranquilli a bere acqua ottenuta in questa maniera dal momento che avvengono controlli mirati riguardo alle sue caratteristiche.

Parliamo dunque della sua durezza, della concentrazione di sali minerali e cloro. Tali verifiche vengono fatte delle aziende che offrono servizio idrico. Se faremo questa scelta, oltre a pensare maggiormente alla salute nostra e del Pianeta, a conti fatti, non acquistando più casse di acqua al supermercato, potremmo risparmiare in un anno la bellezza di 240 euro.