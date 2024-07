Produttività, in 15 minuti torni pieno di energia: il trucco è geniale | La lista delle cose da fare è cortissima

Produttività, con soli 15 minuti torni bello carico sul lavoro. Da mettere subito in atto.

Avere un lavoro è fondamentale non solo per, come recita un famoso detto, per sentirci nobilitati, ma soprattutto per poter campare. Difatti senza un’occupazione, a meno che non siamo dei veri nababbi, è praticamente impossibile riuscire ad affrontare tutte le numerose spese che, volenti o nolenti, dobbiamo onorare.

Non per nulla, oltre a quelle fisse e variabili, che sono comunque numerose e belle tose, ci sono pure quelle impreviste. Ed è chiaro che quest’ultime avvengono nei momenti più impensati e sbagliati. Il punto è che, sebbene siamo ben consci di ciò, non sempre riusciamo a tenere da parte i soldini per poterle soddisfare completamente.

E ciò è chiaramente fonte di grandissima preoccupazione come lo è, a onor del vero, la paura di non riuscire a pagarsi più nulla ci toglie letteralmente il respiro oltre che il sonno di notte. E ciò non ci consente di stare bene né fisicamente né psicologicamente parlando. E di riflesso a lavorare sodo e ad essere produttivi.

E capite bene che con la crisi, a dir poco spaventosa, che impera tuttora nel nostro Paese non portare a casa, come si dice in gergo, buoni risultati per un’azienda diventa motivo di grattacapi oltre che darle la motivazione anche di non ritenere più opportuno il nostro operato. Chiaramente ciò è molto pericoloso soprattutto se sta contemplando un taglio del personale.

Vuoi essere più produttivo? Ti bastano 15 minuti

A quel punto i cosiddetti rami secchi vengono recisi, perché purtroppo è così che vengono visti in taluni casi i lavoratori non produttivi, per lasciare operare solo quelli che permettono di fatturare di più nonostante la brutta aria che tira ovunque. Pertanto è opportuno, sia se si opera in loco che tramite smartworking, essere svegli, scattanti e ricettivi.

Di certo presentarsi in ritardo sul posto di lavoro o non rispondere alle call e alle chiamate, soprattutto se concordate, o ancora non dare una risposta dopo poche ore a un cliente via email perché in tilt, non è il massimo. Dunque come cercare di correre ai ripari per diventare ben più produttivi? Con questo semplice trucchetto. Ci basteranno solo 15 minuti di orologio.

Il trucchetto top

Può capitare, complice il caldo del periodo, di non riuscire a dormire bene durante la notte. Oppure sono le tante preoccupazioni che ci affollano la mente a non permettercelo. Fatto sta che quando al mattino suona la sveglia siamo ancora ko. Dunque che fare? Se chiaramente non siamo in ritardo, possiamo mettere in atto questo escamotage.

Dopo aver sorseggiato con calma la nostra tazza di caffè riposiamo 15 minuti, non un minuto di più o di meno. Trascorso il tempo indicato, potremo verificare che la nostra mente sarà ben più fresca e ricettiva e che la stanchezza sarà magicamente scomparsa. Questo è possibile dal momento che la caffeina è riuscita a fare effetto, dandoci una bella svegliata.