Bonus psicologo, uscite le graduatorie: chi è fuori può averlo gratis | Se ti rivolgi a lui non paghi un euro

Bonus psicologico, ora sono state rese pubbliche le famose graduatorie. Non paghi nulla.

Non c’è alcun dubbio sul fatto che ormai siamo letteralmente invasi da Bonus, nonché talora, da Super Bonus. Difatti sia il passato che attuale Governo ne ha proposti e promossi un numero super elevato e variegato. Diciamo che, come si suol dire, ce ne è effettivamente per tutti i gusti. O meglio, dovremmo affermare, uscendo dai modi di dire, per tutte le esigenze.

E in questo mare nostrum uno dei più amati e apprezzati è indubbiamente quello psicologico. Esso è stato molto sfruttato soprattutto appena poco che siamo rientrati alla normalità dopo anni di pandemia. Le persone, obbligate a stare chiuse in casa per il loro bene e quello altrui, hanno sofferto tantissimo questa forma di reclusione.

Anche perché essa ha comportato non solo l’azzeramento della socialità, che è qualcosa di vitale per l’essere umano dal momento che, come sostenevano gli antichi, l’uomo è per sua indole un animale sociale, ma anche la perdita in molti casi di un lavoro e di uno stipendio sicuro. Alcuni hanno visto pure concludersi matrimoni e convivenze.

Tantissimi poi hanno incominciato ad avere paura a mettere il naso fuori dalla propria dimora, etichettando il mondo circostante come pericoloso ed ostile. Pure molti giovani e giovanissimi hanno iniziato ad avere serie difficoltà nel tornare fisicamente sui banchi di scuola e a relazionarsi dal vivo con i propri coetanei.

Bonus psicologico, uscite ora le graduatorie

Lo stesso possiamo dire di lavoratori che, dopo tanti mesi trascorsi a lavorare da casa, sono dovuti tornare in ufficio. Per alcuni è stato un vero e proprio trauma che li ha portati ad andare in tilt e a non essere più molto produttivi. Tutte queste persone, che, dati e sondaggi alla mano, sono molto numerose hanno potuto richiedere il famoso bonus psicologico.

Tale aiuto è ancora in vigore e ormai le graduatorie sono belle che pronte. Insomma, chi lo ha richiesto, con tanto di ISEE, perché ancora una volta esso è fondamentale per non solo richiedere ma ottenere un bonus, ora deve verificare se è anche lui, in base pure al proprio reddito, è risultato meritevole di ricevere tale agevolazione oppure no.

Per te è tutto gratis ma occhio a un dettaglio

Ciò ci consentirebbe di non pagare nemmeno un euro per fare visite dagli psicologici che hanno accettato di offrire un servizio a nuovi o vecchi pazienti in questa maniera. Tuttavia, a seconda del valore economico del bonus ottenuto, che dipende, lo ricordiamo ancora una volta, dal nostro reddito annuale, potremo usufruire di più sedute o meno.

Dunque, prima di scegliere il terapeuta tra i vari disponibili informiamoci anche sui suoi costi in maniera tale da capire fin da subito su quanti incontri potremo contare. Inoltre, affidiamoci anche alle recensioni online, oltre che al passaparola, per scegliere quello più giusto per noi e per le nostre esigenze.