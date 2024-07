Bollo auto gratuito in tutta Italia, l’accordo ormai è stato deciso: con queste automobili non paghi nemmeno un euro

L’accordo è ormai già stato raggiunto, se scegli queste automobili non devi pagare nulla di bollo, la legge c’è.

Il bollo auto noto anche come tassa di possesso, deve essere pagata per il semplice motivo di essere proprietari di una vettura. Gestito dalle regioni, quest’anno alcune di esse hanno deciso di dare agli automobilisti la possibilità di sfruttare delle percentuali di sconto. In particolare, regioni come la Lombardia e la Campania hanno concesso il 10% di sconto a chi utilizza la domiciliazione bancaria, ovvero chi è in regola con i pagamenti annuali.

Il calcolo del bollo auto, avviene in base a quelle che sono delle tabelle specifiche. Maggiore è la potenza del motore della vetture a più alto sarà l’importo da pagare. In merito a questo, proprio nei mesi scorsi si è parlato di Super bollo. Il governo aveva promesso che lo avrebbe tolto, invece nulla di fatto.

La scadenza del bollo auto è quella del mese di immatricolazione dell’automobile. Ogni anno esso deve essere pagato da chi possiede un’automobile, in genere si procede semplicemente inserendo nel sistema il numero di targa.

L’obbligo di provvedere al pagamento del bollo vige per tutti, fatta eccezione per il caso in cui si possa godere di specifica esenzione. Ma per poterla ottenere occorre soddisfare taluni specifici requisiti, oltre che presentare regolamente domanda in merito.

Chi è esente dal pagamento del bollo?

Può chiedere l’esenzione per quello che riguarda il pagamento del bollo auto colui che essendo dichiarato disabile può godere dei vantaggi della legge 104. In questo specifico caso è possibile godere dell’esenzione andando a fare richiesta presso gli uffici ACI della propria zona, ma l’auto deve essere appositamente modificata per il trasporto della persona con scarsa mobilità.

Il bollo viene invece ridotto al 50% per le automobili che sono state immatricolate più di 20 anni fa ed esenzione totale nel caso in cui l’immatricolazione sia avvenuta più di 30 anni fa.

Le nuove auto che ti fanno risparmiare

Sono tanto odiate dagli automobilisti, viste con estrema diffidenza, probabilmente anche per via delle notizie che si sono nel tempo susseguite sulla loro affidabilità, ma sono in pochi a comprendere la grande possibilità di risparmio che ti offrono le automobili elettriche. Queste, ma anche le ibride possono godere di esenzione dal bollo.

Questa è la legge generale che può essere però applicata diversamente nelle varie regioni. In Lombardia vi è l’esenzione totale del pagamento. A Bolzano invece, l’esenzione è di 5 anni, come nella maggior parte delle regioni e provincie italiane.