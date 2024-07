Povertà, se guadagni meno di questa cifra ti spettano tutti i bonus: la soglia è più vicina di quel che pensi

La soglia della povertà è vicina per moltissimi italiani. Se guadagni meno di questa cifra ci sei dentro fino al collo e non te ne accorgi.

Il nostro paese è sempre più povero, questa è una verità a cui purtroppo ci dobbiamo abituare. Diventare un paese ricco? Come si dice? La speranza è l’ultima a morire, ma di sicuro ci vuole un notevole cambiamento, altrimenti non ci potrà essere, di sicuro, la svolta tanto attesa.

I numeri che sono stati raccolti di recente non sono di certo incoraggianti. Sembra che la soglia di povertà si sia di molto alzata purtroppo, quindi questo si traduce in un numero maggiore di italiani che sopravvivono con quantità di denaro di gran lunga minore rispetto a quella che dovrebbe permettere una vita dignitosa.

In fondo non c’è da meravigliarsi di questo, probabilmente basta guarda all’interno di ogni singola famiglia per scoprire che sono moltissimi coloro che si trovano in questa condizione. Il potere d’acquisto di ogni singolo soggetto è diminuito nettamente negli ultimi anni.

La colpa? È da ricercare nell’inflazione che ha portato i prezzi alle stelle. Quello che non si riesce a comprendere però, è per quale motivo i costi dopo che sono aumentati non riescono più a scendere. Eppure una controtendenza sarebbe veramente la soluzione.

I numeri del 2023 non sono di sicuro incoraggianti

Era l’anno 2022 quando la povertà assoluto aveva toccato i 2,18 milioni di famiglie e quindi 5, 6 milioni di individui. Sembrava un dato già piuttosto allarmante, invece non c’è mai dino al peggio e solo un anno dopo i numeri sono aumentati. Le famiglie sono in grande difficoltà. Questo è un argomento che si tocca quasi in maniera quotidiana.

I bonus sociali che il Governo ha messo a disposizione delle famiglie non sono di certo sufficienti per trovare una soluzione che possa essere duratura, occorrerebbe invertire la rotta.

Le famiglie numerose sono quelle in maggiore difficoltà

Le famiglie che hanno 3 o più figli sono quelle che hanno maggiori difficoltà a livello economico, nonostante siano state pensate delle misure specifiche per loro. Allo stesso modo, incide notevolmente la povertà su quelle famiglie in cui la persone di riferimento ha più di 65 anni.

Invece sempre secondo degli studi specifici un titolo di studi maggiore, sarebbe in grado di andare a ridurre l’incidenza della povertà. I dati del 2022 i dice che la soglia di povertà per una famiglia di 2 componenti è su un reddito pari a 1150 euro al mese.