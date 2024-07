Lavoro in Italia, queste aziende sono le più contese dai candidati: se entri qui ti sistemi a vita | Sembra un paradiso

Ci sono delle aziende in Italia che se entri ti puoi finalmente sistemare a vita, sembra un vero e proprio paradiso.

Trovare lavoro è già molto difficile, ma riuscire ad avere un’occupazione in un’azienda che offra una qualità di lavoro che sia sufficientemente elevata sembra essere quasi impossibile. Dai ammettiamolo, ognuno di noi finisce per lamentarsi dell’azienda in cui lavora, persino chi esercita la professione in maniera autonoma, alla fine si lamenta. Sarà che per natura siamo insoddisfatti e che non abbiamo mai abbastanza. Eppure sono numerose le aziende che risultano essere dei veri e propri paradisi per lo svolgimento del proprio lavoro.

Tutti siamo obbligati a lavorare, questa è la verità con cui ognuno di noi deve sempre fare i conti, ma non per questo motivo si deve essere insoddisfatti della propria occupazione.

A ognuno di noi è capitato di accettare un’occupazione, anche se non è esattamente quello che si sperava. Il bisogno di uno stipendio a fine mese a volte, è più forte di qualsiasi altra cosa. Ma ciò non toglie che non si possa continuare a cercare un posto migliore, dove si sia considerati non solo a livello produttivo, ma anche come persona.

In un momento storico in cui si pone molta attenzione nei confronti di quello che è il welfare delle aziende ecco che arriva una classifica delle migliori aziende in cui lavorare.

In che modo si procede con la valutazione

I lavoratori sono pronti ad affermare che le migliori aziende sono quelle in cui l’innovazione la fa da padrone. Quindi lo sviluppo tecnologico e la migliore organizzazione del lavoro dovrebbe offrire la possibilità di lavorare nelle migliori condizioni possibili. Una specifica ricerca condotta da Great Place to Work Italia ha offerto una classifica di quelle che sono le migliori aziende in cui lavorare.

Quello che si valuta sono le diverse caratteristiche delle aziende come l’equità nei trattamenti, l’inclusione e la diversità.

La classificazione delle aziende secondo lo studio in esame

Sono state esaminate 288 aziende che hanno almeno 50 dipendenti, alcune di esse sono anche alla ricerca di personale e vale la pena tentare di essere assunti.

Al primo posto tra le migliori aziende in assoluto ci sarebbe Teleperformance Italia che sarebbe il leader per quello che riguarda i contact center e ha sede a Fiumicino e Taranto. A seguire GalileoPro per quello che riguarda i servizi per le farmacie, Cisco Systems Italy e quindi Bending Spoons e SkyLab. Queste le prime 5 migliori aziende. Nella top 20 ci sono anche Hilton Italia, American Express Italia, ConTe.it, Fiscozen.