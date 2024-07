Auto, zero multe con questo trucchetto: funziona al 100% ma se ti beccano sono guai | I furbetti la fanno sempre franca

Un trucchetto estremamente efficace per non prendere più nemmeno una multa, efficace, ma se ti scoprono sei proprio nei guai.

Il nostro codice della strada prevede delle sanzioni più o meno severe per tutti coloro che infrangono le regole che in esso sono contenute. Si tratta di un sistema che dovrebbe lavorare una sorta di deterrente per quello che riguarda l’infrazione della strada. Proprio di recente il nostro codice ha subito delle modifiche, il cui bisogno era dettato dal dover avere delle strade molto più sicure.

Alcuni comportamenti attualmente vengono puniti con sanzioni molto più severe. L’idea di base è che essendo in un qualche modo puniti, gli automobilisti non dovrebbero più commettere l’infrazione per cui sono già stati sanzionati.

La regola che ha la base di questo sistema è quella delle sanzioni che siano commisurate all’atto che è stato compiuto. Ecco per quale motivo un divieto di sosta non viene di certo punito come una guida in stato di ebrezza. Coloro che sono addetti al controllo delle strade ed eventualmente all’emissione di sanzioni, sono le forze dell’ordine di ogni grado e tipologia. Proprio a loro è stato dato il compito di vigilare sulla strada e sulla sicurezza dei cittadini.

Negli ultimi anni però si sono diffusi alcuni comportamenti che non sono regolari, ma che permettono agli automobilisti di evitare le tante temute sanzioni.

Un nuovo Codice della Strada

Proprio di recente si è molto parlato di quello che comunemente chiamiamo nuovo codice della strada. In buona sostanza sono state introdotte delle nuove regole che dovrebbero permettere di avere delle strade molto più sicure. Purtroppo la verità che ci insegna la cronaca e che ad oggi sono ancora tantissimi gli incidenti che avvengono perché non sono rispettate le più basilari regole del codice.

In particolare con questa riforma si è andata ad agire su alcuni comportamenti veramente pericolosi, come l’assunzione di alcol o droga prima di mettersi alla guida, l’eccesso di velocità, inoltre è stata modificata la disciplina per quello che riguarda la guida da parte dei neopatentati. Una revisione chiesta dall’Europa stessa che vuole abbattere il numero di incidenti che ogni anno si registrano sulle strade europee.

Il trucchetto perfetto per evitare le multe

Ma eravamo partiti per cercare di capire in che modo sia possibile evitare le multe. Il trucco è molto semplice anche se ribadiamo non essere regolare, quindi se ti dovessero scoprire per te potrebbero essere guai seri. In buona sostanza se lasci una multa falsa sul parabrezza della tua automobile, chi passerà per il controllo non potrà emettere altra sanzione.

La regola prevista è che per 24 ore dopo la multa già emessa, non ne possa essere emessa un’altra per la stessa infrazione nello stesso luogo. Proprio per questo motivo è possibile evitare la nuova sanzione.