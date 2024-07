Smartworking, raddoppia la velocità di internet con questa compagnia: con loro non avrai mai più un problema di linea

Smartworking, se vuoi una connessione velocissima punta a lei. Così dirai stop ai problemi.

Indubbiamente anche nel nostro Paese, soprattutto negli ultimi anni, si è sparso a macchia d’olio, la modalità di lavoro dello smartworking. Se inizialmente erano le aziende che si erano trovate costrette a richiederlo nel 2020 per l’arrivo della pandemia, successivamente sono stati tantissimi i dipendenti a farne espressa richiesta.

In un primo momento molte realtà non se le erano sentite di dare il proprio consenso perché ritenevano che, una volta tornati alla normalità, si dovesse tornare a lavorare in loco. Successivamente, notando anche che in tale maniera si potevano pure ridurre di molto i costi gestionali, alla fine hanno ceduto.

Fatto sta che esistono varie modalità per effettuarlo. Si puoi lavorare in questa maniera full time o part time. In alcuni casi è possibile scegliere di farlo alcuni giorni a settimana o solo per un determinato periodo. Tuttavia, notando che molti lavoratori, rendessero maggiormente così, alla fine anche i datori più scettici, hanno deciso di proporre anche ad altri di operare così.

Capite dunque bene che è su queste basi che molti non devono più recarsi in ufficio al mattino, risparmiando parecchio così in benzina oltre che dimenticando in un angolo polveroso lo stress che si prova quando si è costretti a stare molto tempo in coda alle ore di punta. Piuttosto quei minuti preziosi li possono utilizzare in maniera più proficua.

Smartworking, l’importanza di avere un’agile linea Internet

Ad esempio possono mandare email più dettagliate e ben scritte ai clienti, oppure aggiornare con una call il capo sugli ultimi lavori svolti. Ovvio che per fare tutto ciò sia necessario possedere gli strumenti fondamentali per operare da casa. Dunque al di là di un pc e di una stampante e, possibilmente di uno scanner, bisogna necessariamente avere una connessione Internet agile e veloce.

Difatti diventa praticamente ingestibile il confrontarsi anche con i colleghi se quest’ultima, come si dice in gergo, dorme in piedi. Il fatto che oggigiorno, nonostante talora si paghi pure parecchio per averne una, non sempre la si ottiene. In ogni caso le varie compagnie sia nuove che più datate sono sempre al lavoro per cercare di migliorarsi soprattutto in tale direzione. E tu se vuoi andare velocissimo ora devi puntare a lei.

Se vuoi andare velocissimi scegli lei

Stiamo parlando di Fastweb che è risultata anche a questo giro quella più veloce nella speciale classifica che riguarda proprio questo importantissimo aspetto. E parliamo nello specifico di quella 5G. Seguono a ruota Vodafone, WINDTRE, TIM e Iliad. Tuttavia quando installiamo il modem ricordiamoci di non posizionarlo lontano dalla nostra postazione di lavoro.

Verifichiamo sempre che non ci siano interferenze, facendo un salto metaforico sulle Impostazioni e scegliamo come password per la nostra linea una facile per noi ma non per estranei o vicini di casa. Difatti il più delle volte i rallentamenti più vistosi sono dovuti proprio al fatto che qualcuno sfrutti abusivamente il nostro Wi- Fi.