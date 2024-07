Bonus lavoro, ottime notizie per milioni di italiani: ora è attivo fino a dicembre | Il Governo non bada a spese

Ottime notizie per moltissimi italiano, fino a fine dicembre si potrà beneficiare del bonus lavoro con un Governo che non bada a spese.

Negli ultimi mesi si sta parlando sempre più spesso dei bonus destinati al mondo del lavoro. Quello che si cerca di fare è offrire incentivi ai settori economici che sono maggiormente a rischio per quello che riguarda le assunzioni e la gestione del personale in generale.

Trovare lavoro è difficile e il tasso di disoccupazione è ancora molto elevato, ma occorre riconoscere che, le spese che le aziende devono affrontare per provvedere alle assunzioni sono troppo elevate. Ciò si traduce, ovviamente, in una carenza di aziende che mettono a disposizione di papabili candidati dei posti di lavoro.

In una prospettiva di questo genere è indispensabile che il Governo italiano affiancasse le aziende i lavoratori al fine di ottenere il miglior risultato e dare nuovo vigore al mondo del lavoro in generale. Ecco che allora si sono intensificate le trattative che hanno portato a un buon risultato.

L’Europa è entrata in campo ed ecco che si è ottenuto il bonus lavoro che si attendeva. Andando alla ricerca di una svolta che potesse essere significativa per l’Italia e non solo.

La misura è stata prolungata

Dopo una serie di trattative si è arrivati al punto di svolta che ci si aspettava da molto tempo. Finalmente è stato proclamato il prolungamento della decontribuzione Sud, che è stata estesa fino al 31 dicembre 2024. A dichiarare questo sarebbe stato il ministro per gli affari UE insieme al PNRR, Raffaele Fitto, al termine di un incontro con il vicepresidente della Commissione UE.

Una proroga questa, che però potrà essere applica solo ed esclusivamente in alcuni specifici casi. Quindi a tutti gli effetti alle aziende conviene continuare a beneficiare di questo, al fine di rendere le assunzioni molto più convenienti. Si ricorda che la misura della decontribuzione sarebbe in grado di offrire uno sgravio sui contributi in tutte le regioni del sud, quindi: Campania, Basilicata, Calabria, Abruzzo, Molise, Sardegna, Sicilia e Puglia.

Alcuni elementi da conoscere assolutamente

L’agevolazione sarà concessa, solo ed esclusivamente alle assunzioni che sono avvenute entro il 30 giugno scorso. A poterne beneficiare sono, non solo i contratti nuovi, ma anche quelli precedentemente stipulati.

In particolare sono stati innalzati i massimali applicabili dino al mese di dicembre 2023 per quello che riguarda le aziende operanti nella pesca e acquacoltura. Una proroga di grande aiuto per le aziende in netta difficoltà economica.