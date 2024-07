Aumento di stipendio, bonus improvviso di 350 euro per questa categoria: a luglio la busta paga sarà memorabile

Aumento di stipendio per una categoria di lavoratori. Busta paga bella gonfia a questo giro.

Parlare di aumenti, lo sappiamo, fa salire il sangue alla testa. Fatto sta che stavolta non si tratta di ulteriori rincari che riguardano tutti i settori o uno specifico in particolare. No, ora come ora si tratta di soldini in più che possiamo ricevere noi stessi all’interno della nostra busta paga. E a questo punto un moto di gioia, nonché di viva trepidazione, si fa sentire nel nostro cuore.

Un cuore profondamente stanco e ricco di tante preoccupazioni. Non per nulla, pur lavorando, temiamo di non riuscire sempre a onorare tutte le spese che dobbiamo affrontare ogni mese. E tra l’altro anche se ci facciamo un piano, e cerchiamo pure di rispettarlo a menadito, per non sfasciare il cosiddetto bilancio familiare, con l’arrivo di quelle impreviste rischiamo di sfaldarlo e di andare noi stessi in tilt.

Purtroppo per quanto possiamo calcolare un margine a livello economico riguardo ad esse, essendo per l’appunto non previste, non possiamo mai sapere a quanto possano ammontare. E poi ora che siamo entrati nel vivo dell’estate c’è da pensare pure alle vacanze. E poterle organizzare come si deve, anche se per pochi giorni, non è facilissimo visto i costi che vigono per alloggi, vitti e trasporti.

Dunque riceve dei soldini in più non può che essere etichettato come un’autentica manna dal cielo. Tanto più che si parla della bellezza di 350 euro. In ogni caso, e qui risiede la doccia fredda, non li riceveremo tutti quanti. Diciamo che questo speciale bonus, è stato predisposto nei minimi dettagli solo per una categoria di lavoratori.

Busta paga più ricca a luglio per alcuni lavoratori

Cominciamo con il dire che si tratta di una cifra una tantum che queste persone riceveranno non solo ora, a luglio, direttamente nella propria busta paga, ma pure nello stesso mese ma del prossimo anno. Il punto è che la cifra dei famosi 350 euro non sarà versata in un’unica rata ma, suddivisa in due. Esattamente arriveranno 175 euro adesso e altrettanti nel 2025.

Inoltre non per tutti saranno esattamente queste cifre. Se si ha un contratto non full time, ma part time, si prende esattamente la metà. Chiaro che per conoscere maggiori informazioni è meglio consultare il nostro referente contabile nell’aziende dove operiamo. Al di là di ciò, siete pronti a scoprire se anche a voi spetta questo aiuto?

Le categorie che riceveranno l’aiuto

In realtà non lo riceverà solo una categoria ma ben tre di lavoratori che devono operare esattamente in questi ambiti: Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi Confcommercio o Confesercenti. Parliamo dunque di agenti immobiliari, agenti e rappresentanti in linea generale, nonché chi lavora all’interno di agenzie interinali e nelle imprese di pulizie.

Riceveranno il bonus in oggetto pure i lavoratori impiegati nella grande distribuzione, gli operatori di vendita e gli acconciatori e gli estetisti. A questa lista, già bella corposa, si aggiungono pure gli impiegati nel commercio moderno alimentari e non alimentari che operano attraverso le catene della grande distribuzione, quella organizzata e associata, ingrosso, catene di negozi, shopping on line e franchising.