Salute, il nuovo trend virale sui social è pericolosissimo: per un fisico da copertina finiscono all’ospedale | Non farlo mai

Salute, non ascoltare la nuova moda sui Social. Rischi gravemente per la tua salute. Altro che fisico da star!

Ora che l’estate è bella che giunta molti di noi sono andati in men che non si dica in tilt. Se infatti con il freschino amavano coprirsi con tanti indumenti anche per nascondere gonfiori e qualche kg di troppo ora che è sopraggiunto il gran caldo non possono farlo. Fatto sta che l’idea di puntare maggiormente alla leggerezza dei capi non sembra loro concepibile per la loro fisicità.

Il punto è che se in casa propria, dove magari tengono azionato tutto il giorno, e in certi casi, pure la notte, il condizionatore possono pertanto indossare maniche lunghe, quando poi escono devono cambiare outfit. E così iniziano a vergognarsi del loro corpo, nonché di quelle piccole imperfezioni che magari gli altri manco vedono.

Diciamo che sovente siamo noi ad andare in paranoia per qualcosa che non esiste o per via di modelli sbagliati che notiamo sulle riviste patinate e sui Social. Ormai tutti, vip e top model inclusi, non sanno fare a meno dei ritocchini sulle loro foto. I filtri, molti dei quali gratis, fanno decisamente miracoli.

Il punto è che se poi a compierli sono professionisti del settore il risultato ottenuto è talmente impeccabile da non sembrare finto o costruito. E noi così ci cadiamo con tutte le scarpe in quel gran imbroglio. Ed è per questo motivo che molte persone faticano ad amarsi e a rispettarsi per come sono e a voler imitare altri per tentare di piacersi e di sentirsi accettate dalla società.

Salute, un trend virale rischia di farcela perdere in un lampo

E per farlo sono pronte a compiere grandissimi sacrifici, facendosi pure del male dal punto di vista fisico e psicologico. Tante poi non vogliono far sapere ai propri cari di voler cambiare regime alimentare o stile di vita e così non si rivolgono per dei mirati consigli a un nutrizionista o a un dietologo. Anzi, manco interpellano il proprio medico curante.

E così che fanno? Copiano le diete altrui senza renderci conto che quella che ha funzionato per la propria sorella o cara amica magari per loro non va bene. Oppure leggono alcune che trovano in Rete e le seguono passo dopo passo. Dulcis in fundo, ma si fa per dire, ora c’è un trend che fa forte sui Social per avere un fisico al top ma che ci porterebbe poi ad avere gravissimi problemi.

Assumi questo antistaminico e avrai curve al top

In sostanza sta facendo il giro dell’Etere un po’ in tutto il mondo l’idea che se si vuole avere le curve pazzesche, nonché soprattutto un lato B da urlo, come la splendida Kim Kardashan, basta solo consumare con grande frequenza un antistaminico che troviamo in vendita in farmacia. Parliamo del Periactin.

Esso, oltre a curare varie allergie, ci fa avvertire maggiormente il senso di appetito e dunque, mangiando qualcosina di più, è facile, per così dire, riempire maggiormente alcune zone del nostro corpo. Tanti sono gli effetti collaterali ai quali si può andare incontro abusando di questo farmaco, come la sonnolenza continua, la mancata vigilanza e gravi problematiche alle vie urinarie.