Licenziamenti, questo settore è in crisi: 40mila lavoratori rischiano di rimanere senza lavoro | Le regioni più colpite

C’è un settore che è nettamente in crisi sono 40 mila i lavoratori che rischiano il posto. Una delle regioni italiane è la più colpita.

Se da una parte abbiamo tanto parlato delle possibilità lavorative che l’Italia sta mettendo a disposizione di tutti coloro sono alla ricerca di occupazione, dall’altro occorre fare i conti con la crisi economica. Quest’ultima purtroppo non lascia tregua e ha colpito tutti i settori lavorativi italiani.

Non è certo un caso se negli ultimi mesi, tanto lo stato, quanto le aziende e anche i sindacati stanno lavorando per offrire nuove possibilità a tutti i lavoratori. Si stanno elaborando contratti nuovi, termini rinnovati. Si sta cercando di far avanzare quello che tutti conoscono come pensionamento anticipato.

Un ricambio generazionale che a tutti gli effetti, dovrebbe permettere a molti giovani di trovare la propria occupazione, andando ad occupare il posto lasciato vacante da coloro che sono ormai in pensione. Ovviamente a tale processo di assunzioni, coopera anche la il cambiamento del mercato del lavoro, che va alla ricerca di figure sempre più specializzate.

Ma in quello che sembra essere un panorama incoraggiante, ci sono dei settori che hanno risentito in maniera importante della crisi economica. Ad oggi c’è n’è uno in cui migliaia di lavoratori sono a rischio.

Un settore che ha accusato il colpo

Per tutti gli appassionati di shopping potrebbe essere strano sentirlo dire, ma il settore della moda è in crisi. Purtroppo le grandi catene di distribuzione provenienti dall’estero stanno mettendo in ginocchio quelle che sono le aziende italiane, tanto di piccole, quanto di grandi dimensioni. Un problema che sembra peggiorare di anno in anno.

I primi a risentirne sono gli artigiani della moda, il settore manifatturiero che dovrebbe essere la vera e propria eccellenza del nostro territorio, invece finisce per essere in balia della crisi economica.

Una città è la più toccata dalla crisi

Tra le innumerevoli città in cui il manifatturiero è il pilastro dell’economia della zona, ce n’è una di spicco ed è Firenze. Proprio qui i piccoli distretti hanno accusato una crisi di grande rilievo. Questo ha portato ben 40 mila impiegati nel mondo della moda ad essere a rischio di licenziamento.

Un problema non di poco che ha coinvolto anche alcuni dei maggiori marchi della moda, come Balenciaga, Dior e Valentino. A dirsi preoccupati sono anche i sindacati i quali chiedono maggiori garanzie per tutti i dipendenti.