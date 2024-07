Hai i capelli lunghi? Se li tagli guadagni una fortuna: fai questa richiesta al parrucchiere e ti arriva l’assegno in tasca

Scopriamo assieme un business alquanto insospettabile: la vendita dei capelli. Quanto valgono, chi li compra e perché.

Andare dal parrucchiere, per una donna soprattutto, comporta molto spesso il dover spendere una fortuna. Ma non tutti sanno che, talvolta, farsi tagliare i capelli può essere fonte di un lauto guadagno.

Tra i tanti modi di fare business ve n’è infatti uno che risulta essere decisamente singolare, e che consiste nel comprare e rivendere i capelli – preferibilmente lunghi, ricci e biondi – al miglior offerente. Vediamo meglio, nel prosieguo di questo breve articolo, di che cosa esattamente si tratta.

Ad essere fortemente interessati ad acquistare i capelli sono i parruccai. SI tratta di coloro che, proseguendo una tradizione che affonda le proprie radici nella notte dei tempi, realizzano parrucche artigianali di elevata qualità, soprattutto per il mondo dello spettacolo, ma anche per chi ha problemi di salute o seri motivi estetici.

Certo, esiste anche il sintetico, ma ovviamente la qualità di un toupée tutto al naturale è di gran lunga superiore. Al fine di procacciarsi l’ingente quantità di capelli di cui necessitano, i parruccai sono disposti a pagare anche considerevoli somme di danaro, se la materia prima è, in un certo senso, davvero preziosa.

Quanto costa un chilo di capelli?

Il prezzo dei capelli varia a seconda del tipo, del colore e della lunghezza: costa di più, chiaramente, una capigliatura meno frequente e di lunghezza maggiore. Se consideriamo, come unità di base, un chilo di capelli, il minimo guadagno che si può sperare di fare è di circa un centinaio di euro.

Questo è il caso, ad esempio di un capello nero, corto e liscio, piuttosto frequente. Se però ci si discosta da questo “standard” e si passa a chiome meno usuali – come ad esempio un capello rosso riccio e lungo, una testa biondo platino o una bella capigliatura bianca – allora il prezzo può salire anche vertiginosamente.

Fare soldi tagliandosi i capelli

Consideriamo ad esempio un chilo di capelli chiari – biondi, bianchi o rossi carota – lunghi almeno 50 centimetri e lisci: i parruccai sono disposti a pagare, per questa pregevolezza, anche sino a 2.000 €.

Purtroppo, come è facilmente intuibile, non è immaginabile poter vivere semplicemente vendendo i propri capelli. I tempi di ricrescita sono infatti piuttosto lunghi e, per tornare ad avere 50 centimetri di “scalpo” da poter vendere, dovremo aspettare ahinoi diversi mesi.