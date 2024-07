Wi-Fi più veloce a costo 0: cambia un’impostazione e il gioco è fatto | Non avrai mai più un problema

Wi-Fi più veloce senza spendere un euro? Non è un sogno! Basta che cambi impostazione. Tutto quel che devi sapere.

Finalmente hai raggiunto la meta tanto agognata dopo ore ed ore trascorso a bordo della tua auto. Magari sei stato tu pure alla guida. Sei stanco e hai solo voglia di riposare per dare il via ufficialmente alla tue vacanze. Peccato che come raggiungi l’hotel noti che la linea Wi- Fi sia lenta e che cada spesso e volentieri.

Sei furioso dal momento che tu senza di lei proprio non ci puoi stare nemmeno in ferie. Ormai sei talmente abituato a rimanere costantemente connesso a tutte le ore del giorno e talora persino della notte che se non riesci ad esserlo vai in panico e in tilt. Se poi è invece nella tua dimora che verifichi questi problemi l’irritazione può raggiungere gradi apocalittici.

Anche perché, ora che fa un gran caldo, ami trascorrere i tuoi momenti di relax sul divano, con il condizionatore acceso, mentre sorseggi una bibita fresca e segui con vivo interesse un bel film o la tua serie televisiva del cuore. Ergo, notare che le immagini, a causa di un Wi- Fi lento, si fermino di continuo mentre utilizzi una piattaforma di intrattenimento in streaming ti fa venire l’orticaria.

Lo stesso possiamo dire tutti quanti se stiamo effettuando una videochiamata con una persona cara o, quel che è ancora peggio, una call di lavoro. Del resto oggi moltissime ormai avvengono così. E se poi abbiamo scelto di lavorare in smart working la situazione più risultare ancora più problematica. Dunque dobbiamo assolutamente risolverla il primo possibile.

Wi- Fi più veloce senza spendere un euro grazie a un modem in forma

Chiaro è che se per doverlo fare dobbiamo sborsare un sacco di soldi ci può passare la voglia. Il fatto è, parliamoci molto chiaramente, non possiamo andare avanti così soprattutto se ci sta di mezzo il lavoro. Dulcis in fundo, ma ovviamente si fa per dire, se paghiamo pure un abbonamento Internet salato è il caso di fare qualche controllo mirato. Come mai il Wi- Fi non funziona bene come dovrebbe?

La prima cosa da notare è se il router non è impolverato dal momento che può essere che della polvere non gli consenta di funzionare bene. Bene è pure controllare se non si scaldi eccessivamente. E se notiamo che è solo da poco che salta la linea ed esso è vecchiotto è giunto il momento di cambiarlo. Inoltre poniamolo sempre al centro della casa.

Cambia impostazione e la linea ti sorride

Fondamentale è però cambiare un’impostazione. Andiamo sul Pannello di Configurazione, quindi cerchiamo la voce Configurazione Wireless. Scegliamo il canale dove non si possono creare interferenze perché sono quelle che possono fregarci. Occhio anche a proteggere sempre con una password, difficile da percepire dagli altri, la nostra linea.

Non riveliamola mai a terzi, altrimenti alcuni vicini di casa potrebbero utilizzarla per non usare la propria. Difatti anche ciò non ci consentirebbe di navigare veloci. Infine, non dimentichiamoci di tenere costantemente aggiornati e monitorati tutti i dispositivi di Rete Mobile che abbiamo in casa, senza dimenticarci del modem.