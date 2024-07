Licenziamento, senza questa procedura devono riassumerti: hanno abusato del loro potere | Controlla questo dettaglio

Licenziamento, se ti lasciano a casa senza seguire questa procedura non sono in regola. Devono riassumerti.

Non è di certo una bella notizia ricevere la temutissima lettera di licenziamento con la cattiva aria che tira nel nostro Paese e non solo. Anche perché in estate, salvo qualche lavoretto stagionale e perlopiù strettamente connessa al settore Turismo, è praticamente impossibile trovarne uno nuovo.

Non è che la situazione, a onor del vero, sia poi tanto migliore negli altri periodi dell’anno ma quel che è scontato è che ora non sono tante le aziende interessate ad assumere, tanto meno a tempo indeterminato. Magari qualche colloquio riusciamo pure ad ottenerlo ma può essere che ce ne torniamo indietro con la coda tra le gambe dopo che ci hanno riferito che ci faranno sapere a settembre.

Diciamo che adesso un po’ tutto è rimandato a quel mese che per i nostri ragazzi significa il ritorno sui banchi di scuola mentre per molte persone anziane e adulte anche quello ideale per staccare la spina e fare qualche giorno di vacanza in una città d’arte o al mare. In ogni caso aspettare settimane, standocene nella nostra dimora, senza sapere che cosa potrò attenderci per allora è davvero devastante.

Tra l’altro se non ce l’aspettavamo di essere accantonati dall’azienda per la quale magari abbiamo lavorato per anni anche psicologicamente saremmo messi male. Di certo per essere regolare il licenziamento deve essere stato con un certo preavviso. Se ciò non è avvenuto possiamo fare ricorso chiedendo una mano ai sindacati.

Licenziamento, quando puoi o non puoi fare ricorso

Difatti prima di fare un passo del genere, che è molto delicato, bisogna ben sapere come muoversi e avere pure a disposizione tutta la documentazione necessaria. Ovvio che se abbiamo compiuto noi dei gravi errori come assentarci dal lavoro senza avvisare o chiedere il permesso, rubato denaro o altro sul posto, nonché aver assunto atteggiamenti violenti e aggressivi, non possiamo fare nulla.

Siamo noi infatti nella parte del torto e su queste basi, oltre che su quelle che riguardano il fatto di non aver rispettato il patto di non concorrenza tra aziende o di aver rovinato l’immagine di quella dove abbiamo operato, non potremo mai ottenere il nostro vecchio lavoro. Anzi, rischiamo pure di avere ancora più grandi difficoltà nel trovare un altro. Tuttavia c’è un’altra situazione in cui non possono licenziarci se non rispettano un aspetto. Anzi, ti devono pure riassumere.

In questo caso devo riassumerti subito

Riguarda i lavoratori disabili. Una realtà non può licenziarle uno senza un motivo molto grave. In poche parole non esiste che lo faccia perché quel ruolo che fino a poco tempo fa ha rivestito, non è più idoneo a lui. Deve cercarne un altro che si confà alla sua persona e che non lo mortifichi in alcun modo. O ancora perché le sue condizioni di salute, che si sono aggravate, non glielo consentono in alcun modo.

Tuttavia devono essere certificati e visite mediche anche specialistiche ad accettarlo. Solo se chiaramente non ha la possibilità concreta di farlo oppure l’azienda è talmente in crisi da dover provvedere a grandi tagli di personale allora la condizione può essere accettata. In ogni caso si parla di una questione che va valutata con molta calma e un datore di lavoro prima di compierla deve confrontarsi con un valido consulente e con gli assistenti sociali, anche per tentare di trovare un’altra valida soluzione.