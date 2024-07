Lavoro, se ti ammali prima delle ferie sono guai: il capo deciderà tutto al posto tuo | Attenzione a questa Legge

Lavoro, occhio se ti ammali prima delle tue ferie. A quel punto decide il capo per te.

Finalmente, dopo un duro anno lavorativo, nel corso del quale hai dovuto affrontare non poche gatte da pelare, ecco che sono giunte pure per te le tanto agognate ferie. Sei riuscito a mettere da parte i soldini necessari per andare via qualche giorno. La meta l’hai scelta con cura, così come l’alloggio. Hai prenotato il volo o fatto il pieno all’auto.

Il trolley è praticamente pronto. Devi solo aggiungere le ultime cose. Volevi approfittare dei saldi che sono ora in vigore per fare qualche piccolo acquisto vacanziero. Fatto sta che ecco che mentre ti accingi a sognare il viaggio ti senti strano. Sopraggiunge un malessere che la mattina dopo si manifesta con febbre alta, tosse e mal di gola.

Sei pure pieno zeppo di raffreddore. Ti sei preso una mega influenza. Hai sudato parecchio, uscendo ed entrando dall’ufficio per incontrare clienti e quando sei salito sui mezzi pubblici. Sul posto di lavoro poi sei stato spiazzato dall’aria condizionata sparata a palla. A casa poi non hai resistito a fare lo stesso.

E questo è il risultato. Ovvio che non puoi partire e non puoi chiaramente nemmeno lavorare. Ora sei nei guai, Sei arrabbiato e deluso, possibile che dovevi ammalarti proprio adesso? In realtà quello che ti è capitato è ben più comune di quel che pensi proprio a causa del cattivo uso che si fa dell’elettrodomestico poco fa citato.

Se ti ammali a un passo dalle ferie poi decide tutto il capo

La prima cosa da fare, dopo aver sentito il proprio medico curante, è contattare il datore di lavoro o l’azienda per la quale si lavora. Chiaramente bisognerà inviare il certificato di malattia e tenere tutti costantemente aggiornati sul nostro stato di salute. Le ferie saltano e solo il capo potrà decidere quando farcele recuperare.

Ovvio che se abbiamo prenotato voli, viaggi in treno, case vacanze oppure hotel, dobbiamo disdire tutto e pure alla svelta. E se siamo messi troppo male per poterlo fare chiediamo una mano in tale direzione a un parente o amico fidato. Fatto sta che solo quando saremo nuovamente in piedi potremmo parlare ancora di vacanze anche se potrebbero arrivare tra un po’ di tempo. In ogni caso entro i tempi stabiliti dalla Legge.

Quando puoi recuperarle, cosa dice la Legge

In sostanza, come poco fa spiegato, è il datore di lavoro che a questo punto, dopo che ci aveva concordato le ferie che non abbiamo potuto sfruttare causa malattia, può decidere quando darcene altre. Tuttavia non può negarcele. Chiaro che se si tratta di un’azienda a gestione familiare o siamo molto in confidenza con lui per il fatto che ci lavoriamo da anni possiamo chiedergli se può venirci incontro a livello di periodo.

Tuttavia potrebbe anche decidere di concordarci anche il periodo subito dopo che siamo guariti. La cosa importante è inviare sempre a lui o a chi per lui la documentazione che attesti il nostro stato di salute e la nostra idoneità in caso sia a poter tornare a lavoro che a poter tranquillamente affrontare un viaggio. In ogni caso la seconda opzione non è del tutto obbligatoria dal momento che una persona può vivere le proprie ferie anche standosene in relax a casa propria o affrontando solo piccole gite.