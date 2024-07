Auto, se la batteria si scarica non chiamare il carro attrezzi: risolvi da solo in pochissimo tempo | Il trucco è geniale

Se ti trovi in panne e la tua automobile ha la batteria completamente scarica, ecco il trucco che non ti fa chiamare il carrattrezzi.

Nostro caro automobilista, è successo anche a noi, inserisci la chiave nel quadro della tua automobile, ma sembra proprio che non ne voglia sapere di mettersi in moto. Che disastro vero? Sì, hai ragione, si tratta di un problema non di poco conto, soprattutto se eri pronto per andare a lavoro.

Batteria scarica, completamente a terra. Questa, come saprai molto bene è l’elemento determinante per l’accensione della tua automobile e adesso che non funziona, per te è un grosso problema. La batteria auto è ciò che trasmette l’elettricità per l’accensione, in condizioni normali essa non si scarica e ha una vita media di circa 5 anni, almeno così ci dicono gli esperti meccanici.

In alcuni casi, dimenticare le luci accesi o l’autoradio o un piccolo corto circuito potrebbero scaricare completamente la batteria.

Ogni automobile ne è dotata, la grandezza e la potenza dipendono, ovviamente, dalla tipologia di automobile che hai a disposizione. Maggiore sarà la cilindrata, e ovviamente maggiore sarà la potenza della batteria e il suo costo. Ma non farti cogliere impreparato.

Il carrattrezzi può attendere

Non arrivare subito a conclusione affrettate, se il problema è veramente la batteria, ci potrebbe essere una soluzione che ti permette di risparmiare una cifra piuttosto considerevole. Il primissimo consiglio che ci sentiamo di darti è quello di tenere sempre nel porta bagagli della tua automobile, dei cavetti di ricarica.

Quando la batteria improvvisamente sembra perdere in maniera definitiva, basta farsi aiutare da un altro automobilista. Provvedendo con i cavi a caricare la batteria, a dargli quello spunto per partire, è possibile poi spostarsi agilmente. Se il trucco non funziona, sappi che allora, dovrai valutare altri guasti e l’intervento meccanico sarà indispensabile.

Una spintarella e si riparte

Ma se non vuoi gettar via denaro nel chiamare un carrattrezzi e non vuoi acquistare subito una nuova batteria che, per chi non lo sapesse, ha un costo di circa 100 euro, allora ecco un trucchetto. Utilizzato anche dai nostri nonni, non passa mai di moda.

Se si posiziona l’auto su una leggera discesa, si può procedere alla classica spinta. Si imposta il cambio in seconda e si piglia la frizione disattivando il freno a mano. Un metodo efficace con i modelli più vecchi, meno con quelli moderni, ma val pur la pena provare no?!