Stipendio, questa categoria è la più fortunata: a luglio arrivano 2.000 euro a sorpresa | Controlla subito il tuo contratto

Ottime notizie per tutti i lavoratori che sono impiegati in questo specifico settore. Dal mese di luglio il cedolino dello stipendio nasconde una bella ricompensa.

Quante volte abbiamo detto o abbiamo ascoltato una frase del tipo, “i prezzi aumentano continuamente, ma gli stipendi non aumentano mai”. Invece adesso ci si dovrà ricredere. Dal mese di luglio 2024 c’è un particolare settore che raccoglierà i frutti del lavoro svolto.

Quindi proprio con il nuovo cedolino alcuni dipendenti troveranno una sorpresa che di sicuro non si aspettavano. Attualmente però occorre sottolineare come, questo aumento non è pensato per tutti i dipendenti di tutti i settori, ma comunque ne potranno beneficiare centinaia e centinaia di persone che lavorano in un determinato settore.

Negli ultimi anni, è stato sempre più chiaro che i contratti di lavoro dovevano essere in qualche modo rimaneggiati. Con l’aumento dei prezzi di qualsiasi bene, compresi gli affitti, l’energia elettrica e la benzina, il semplice cittadino non può di certo far fronte a tutto con il suo stipendio medio.

Sono tantissimi gli italiani che a ragione veduta si lamentano degli stipendi che non sembrano mai essere sufficienti. Ma come sapranno tutti coloro che seguono le vicende economiche italiane, proprio in questi mesi si sta provvedendo a rivedere i contatti che fino ad oggi sono stati maggiormente tralasciati quando si è trattato di adeguamento economico.

Il settore interessato dall’aumento

A questo punto chi ancora non conosce coloro che saranno interessati dall’aumento, probabilmente si starà chiedendo a chi ci si riferisce. La rivalutazione avvenuta nel gennaio gennaio 2024, ha interessato i dipendenti ATA, con particolare attenzione, su quelli che sono inquadrati in qualità di collaboratori.

Per loro l’aumento sarà deciso a seconda della categoria di cui fanno parte. La rivalutazione è andata ad incidere sul CCNL sottoscritto nel 2019. Si attendevano novità in merito già da molto tempo, ma solo adesso se ne hanno le conferme.

I requisiti per accedere all’aumento salariale

Il portale NoiPA, ha chiarito che le rivalutazioni avverranno già a partire da questo mese di luglio. Quindi già nel prossimo cedolino vi dovrebbero essere importi relativi sia all’aumento mensile, che agli arretrati che verranno calcolati a partire da maggio di quest’anno.

Avranno accesso agli aumenti tutti coloro che hanno già maturato, nel ruolo di collaboratore, un’anzianità di almeno cinque anni. Per coloro che fanno parte della fascia superiore dei collaboratori, è possibile arrivare ad un importo pari anche a 2000 €.