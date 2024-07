Auto, 300 euro di multa per una svista: questo errore lo fai sempre quando parcheggi | Se ti beccano sono guai

Nuovo codice della strada, ti potrebbero multare anche se sei fermo al parcheggio, questo particolare ti potrebbe costare 300 €

Dura la vita dell’automobilista, che poi in realtà è la vita di quasi tutti noi che siamo su questo testo in questo preciso momento, purtroppo ci sono delle infrazioni per cui si viene duramente colpiti, come indicato dal codice della strada. Nei scorsi mesi si è molto parlato del nuovo codice della strada, le vecchie regole sono state completamente riviste, per permettere agli automobilisti e ai cittadini in generale, di godere di una strada che sia sicura.

L’obiettivo da raggiungere è stato dato dalla Comunità Europea, l’idea è quella di evitare completamente gli incidenti stradali entro la data del 2030, ovvero si spera che siano dimunuiti in maniera importante.

Ma nonostante la missione da 007 che la Comunità Europea ha deciso di dare, ci sono dei provvedimenti che potrebbero permettere di avvicinarsi, quanto basta, a questo intento.

La prima mossa che lo Stato italiana ha deciso di fare, oltre a prendere una sorta di accordo con gli altri Stati europei, per segnalare in maniera veloce e puntuale coloro che sono colpevoli di avere infranto le regole della strada, in uno qualsiasi dei territori, c’è la modifica del codice stradale. Le nuove regole che sono state imposte ad ogni automobilista, prevedono anche sanzioni molto più severe, nate dalla convinzione che solo se si punisce duramente coloro che commettono le infrazioni, è possibile diminuire la pericolosità delle nostre strade.

Codice della strada e manutenzione della propria automobile

Qualcuno probabilmente si chiederà: cosa c’entra il codice della strada con il prendersi cura della propria automobile? Innanzitutto riuscire a mantenere la propria avventura in ottime condizioni, è qualcosa di veramente molto importante, se si vuole che l’automobile stessa abbia una vita abbastanza dura. Ricordiamo che, considerando il prezzo delle moderne automobili, si tratta di vero e proprio investimento, rischiare di restare a piedi semplicemente per non aver provveduto alla manutenzione costante non ci sembra che sia proprio una buona idea.

Il codice della strada in diversi articoli si occupa proprio della manutenzione delle vetture, prevedendo che l’automobilista risponda all’obbligo di provvedere a taluni interventi sulla vettura. Ciò a cui ci stiamo riferendo in questo momento è proprio compresa in questa particolare sezione del codice della strada.

Attenzione agli specchietti retrovisori

Capita purtroppo ancora troppo spesso che tornando a riprendere la propria automobile a parcheggio, la si trova con uno dei due specchietti retrovisori rotti, ovvero è possibile che durante la manovra, si danneggi in maniera irrimediabile. Proprio in questi specifici casi interviene il codice della strada, confermando l’obbligo per l’automobilista di mantenere sempre la propria automobile in perfette condizioni.

In particolare si pone molta attenzione su ciò che sono gli elementi che determinano la sicurezza in strada e gli specchietti retrovisori sono uno di questi. Se si viene trovati con uno specchietto non utilizzabili o senza di esso, si può essere soggetti a una multa che arriva fino a 300 €. Questo soprattutto se si tratta dello specchietto del lato guida.