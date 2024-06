Pensione, queste professioni ti regalano anni di contributi: smetti di lavorare prima di tutti | Lista completa

Ci sono delle professioni che ti regalano degli anni di contributi e ti permettono di smettere di lavorare prima, ecco quali sono.

Eccoci qua, è il momento di parlare di pensioni. In effetti in Italia arriva spesso il momento di parlare di quello che è un argomento estremamente un cuore a tutti noi. I più giovani, coloro che hanno iniziato a lavorare da poco, commettono l’errore di credere che l’argomento pensioni non li riguardi affatto. In realtà questo è qualcosa che tocca da vicino tutta la popolazione italiana.

Sappiamo bene che la disciplina pensionistica del nostro paese non è di certo eccellente, come invece succede gli altri paesi europei. Sono molti i buchi che si vengono a creare quando si cerca di comprendere quali diritti si hanno nel momento in cui si smette di lavorare.

In effetti dopo una vita intera passata a svolgere delle specifiche mansioni, quello che si vorrebbe solo riposarsi. Peccato che in Italia questo arriva fin troppo tardi. Si ricorda che attualmente è possibile andare in pensione intorno ai 71 anni compiuti, ovviamente dipende anche dal numero di contributi versati fino a quel momento.

Ma ci sono dei lavori che offrono quantitativo maggiore di contributi e ti permettono quindi di arrivare all’età pensionistica molto prima.

La tanto ambita quota 41

I più informati sulla materia pensionistica probabilmente conosceranno cos’è la quota 41. Essa prevede la possibilità di andare in pensione anticipata con 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne è un solo anno in più gli uomini. Numeri questi che sono indipendenti da età anagrafica dei soggetti. Questa possibilità ovviamente viene offerta solo in specifici casi.

Ci sono infatti tre tipologie di lavori che sono state regolamentate in maniera specifica, per via della loro stessa natura. Si tratta di quelli che sono noti come lavori usuranti, la cui lista è stata aggiornata proprio di recente.

Cosa sono i quali sono i lavori usuranti

Si parla di lavori usuranti nel caso in cui essi si caratterizzino per alcuni elementi fondamentali. Vengono considerati i lavori usuranti tutti quelli che prevedono lo svolgimento di una stessa mansione in maniera continuativa nell’arco della giornata lavorativa, ovvero quelli che vengono svolti all’interno di posti augusti, esponendosi ad alte temperature, ovvero venendo a contatto con elementi potenzialmente tossici.

Proprio negli scorsi mesi la lista dei lavori usuranti è stata completamente aggiornata. All’interno di essa sono stati aggiunti quindi i lavori sporchi nell’industria estrattiva, nell’edilizia, quelli che prevedono la conduzione di grumo e macchinari mobili per la perforazione delle costruzioni, i lavoratori dei convogli ferroviari, coloro che conducono mezzi pesanti, conciatori di pellicce, addette all’assistenza personale di persone non autosufficienti, facchini, infermieri e ostetrici, operatore ecologici e professori di scuola pre primaria.