Tredicesima 2023 per badanti, il calcolo ti svela quanto dovrai pagare a Natale: non farti trovare impreparato

La tredicesima è una gratifica monetaria, generalmente distribuita intorno al periodo natalizio, che supporta i lavoratori e incentiva l’aumento del potere di acquisto di tutti i lavoratori dipendenti.

Tra le categorie che beneficiano di questo trattamento compaiono anche le colf e le badanti, queste figure chiave nella cura delle persone anziane che vengono assunte direttamente dai privati interessati ai loro servizi, dedicati spesso ai genitori o ai cari non più totalmente autosufficienti.

Il lavoro domestico è stato per molto tempo un campo non sempre regolamentato e che anzi causava alla Nazione e ai lavoratori grandi perdite causate dal lavoro nero. Con l’aumentare delle normative create ad hoc per queste situazioni però, anche i lavoratori domestici ora possono godere dei diritti e dei doveri di ogni altro lavoratore.

Secondo le statistiche sono circa 1 milione le famiglie italiane che a Dicembre dovranno provvedere al pagamento della tredicesima mensilità, considerando anche che la somma dovrà essere comprensiva dell’indennità sostitutiva, del vitto e dell’alloggio.

Questa notizia per molti comporterà un vero e proprio colpo al cuore, soprattutto dopo che la paga oraria è stata anche rivalutata dallo Stato per adeguare anche questi stipendi al costo della vita, tuttavia è bene ricordare che la tredicesima è un diritto non rinunciabile del lavoratore.

Quando pagare la tredicesima a colf e badanti

La data del pagamento dipende sostanzialmente dal tipo di contratto che è stato stipulato tra datore di lavoro e lavoratore, quindi non esiste un giorno esatto in cui poter completare la transazione, bisogna però specificare che in teoria tale mensilità andrebbe consegnata entro il 31 Dicembre, in occasione del Natale.

Il mancato pagamento metterebbe il lavoratore domestico nelle condizioni di potersi difendere, anche legalmente, dal torto subito, quindi anche in questo è importante essere quanto più puntuali possibile.

Come calcolare la tredicesima per i lavoratori domestici

Per calcolare l’importo esatto della tredicesima è sufficiente fare due semplici calcoli, che vanno a distinguere le persone assunte a tempo pieno e a ore.

tredicesima colf e badanti assunti a ore: in questo caso bisogna moltiplicare la paga all’ora per il numero di ore lavorate all’interno di una settimana, e moltiplicarle per 52. A questo punto il risultato andrà diviso per 12.

in questo caso bisogna moltiplicare la paga all’ora per il numero di ore lavorate all’interno di una settimana, e moltiplicarle per 52. A questo punto il risultato andrà diviso per 12. tredicesima colf e badanti assunti a tempo pieno: se il lavoratore è stato assunto da più di un anno, riceverà un intero stipendio in più, mentre se è stato assunto ad anno iniziato, bisognerà calcolare il numero di mesi lavorati e dividerli per 12.