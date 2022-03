Mario Agostinelli e Alfiero Grandi. A Civitavecchia un risultato straordinario

L’obiettivo di accedere ai fondi del PNRR per affrontare il cambiamento climatico è risultato distorto e ritardato da resistenze politiche e procedure burocratiche tolte alla partecipazione delle comunità locali e da difficoltà create dalla carenza di strategie realmente innovative e di portata nazionale per la produzione e il risparmio di energia. Gran parte del “nuovo” non avanza per responsabilità degli Enti e delle ex municipalizzate che, con l’eccezione della dirigenza dell’ENEL, reiterano vecchi modelli e soluzioni anche economicamente inadeguate. Non ci sono segni evidenti che il modello di produzione e di consumi che caratterizzerà il futuro prossimo, che potrebbe diventare drammatico per la specie umana, sia caratterizzato dai necessari mutamenti profondi e condivisi per rimediare ad una rottura con la natura e il resto dei viventi, oltre alla conquista di una maggiore giustizia sociale. I pochi titoli sui Pnrr che circolano, silenziati dal clamore delle manifestazioni per il green pass, mancanti spesso perfino nelle campagne delle amministrative, ed ora silenziati dall’esplodere della guerra, sono sussurrati con pudore e rimbalzano tra capitoli incompatibili con gli allarmi del mondo scientifico sul clima.

Non c’è traccia, ad esempio, della qualità dell’occupazione che deriverebbe da uno spostamento dal profitto alla cura dell’orario di vita, con studio e lavoro rivisitati per le nuove generazioni dopo la terribile prova del virus.

Si direbbe, invece, che la strategia del governo punti a non correggere i rapporti di forza che ostacolano le innovazioni necessarie e che, di conseguenza non siano resi agibili né un protagonismo di massa né una dialettica coraggiosamente democratica applicata alle scelte del più ampio piano di intervento pubblico necessario, da mettere a disposizione del Paese

Non a caso Carlo Stagnaro e Chicco Testa hanno sostenuto, sul “Foglio” di fine anno, che c’è stato “l’errore di sacrificare la crescita senza benefici ambientali”, senza comprendere che l’errore sta nel non avere puntato abbastanza su un nuovo modello energetico fondato sulle rinnovabili e non nel suo contrario, perché la politica energetica abbandonata al mercato risponde solo alla ricerca del massimo profitto. Per loro il World Energy Outlook 2021 è solo un “difficile esercizio di equilibrio tra l’esigenza (politica) di indicare l’obiettivo della neutralità carbonica, e le spinte della realtà”.

Perciò, si dovrebbe rinunciare alla soglia di 1,5 °C, “ricorrere al nucleare dove accettabile, produrre l’idrogeno a bassa impronta di carbonio (verde o blu) e la cattura e stoccaggio della CO2″. Una politica energetica conservatrice e regressiva che per di più mantiene l’Italia in una condizione di dipendenza dall’estero, mentre le rinnovabili consentirebbero di aumentare di molto l’autonomia nazionale. In fondo è quanto ripetono tutte o in parte Cingolani, Bonomi, i guru di Nomisma, i dirigenti dell’ENI, i più renitenti conservatori di ENEL.

Contro questo schieramento conservatore va sottolineato il successo della popolazione di Civitavecchia che ha conseguito un progetto di fuoriuscita dal fossile al punto da farne il caso nazionale di riferimento.

Sono molti e ragionevoli i motivi per un salto di qualità qui ed ora, lontano dalla combustione dei fossili e dai gas climalteranti, in un Paese che ha sovrapproduzione di energia elettrica e non usa i pompaggi e nemmeno investe per creare stoccaggi di idrogeno laddove già è possibile.

Il progetto che approderà con il consenso del Comune di Civitavecchia, della Regione Lazio e dell’ENEL sulle coste tirreniche è largamente condiviso sia a livello istituzionale, politico, sindacale, sociale nel territorio.

Al posto di un turbogas da oltre 1.800 MW, verrebbe rivisto il sostegno alla rete dei pompaggi e, soprattutto, verrebbe realizzato un sistema eolico offshore galleggiante, a 30 km dalla costa con caratteristiche corrispondenti al fondale marino e alla intensità dei venti, per una produzione iniziale di 210 MW, che andrebbe sostenuto con i fondi del PNRR e una partecipazione pubblica.

Nascerebbe nella città laziale un vero e proprio hub del Mediterraneo per l’eolico offshore, dove assemblare i componenti e successivamente organizzare le attività di progettazione e costruzione per altri siti, creando vere opportunità di nuova occupazione e di lavoro di qualità e naturalmente una importante domanda di acciaio che in Italia è da tempo in difficoltà.

Le attività portuali conterebbero su un sistema fotovoltaico con accumulo di idrogeno, da impiegare come vettore nei servizi.

Al posto di nuove emissioni e di un calo occupazionale, avremmo indiscutibili vantaggi:

Il kWh da nuovi impianti a fonti rinnovabili costerebbe un terzo di quello prodotto dalle centrali a gas esistenti. La crisi del gas rischia di diventare sistemica e rendere costoso e incerto l’uso del gas fossile. Non c’è più solo la larga opposizione alla etichettatura del gas come energia verde nella tassonomia europea ma un atteggiamento dubbioso se non contrario degli investitori che temono che l’imposizione di limiti severi alle emissioni zero metta in difficoltà i capitali investiti nei fossili. È ormai strutturale la finanziarizzazione del mercato del gas, con l’uso sistematico dei futures, strumenti finanziari il cui utilizzo spregiudicato porta a rafforzare la speculazione sull’aumento dei prezzi. La strategia dei gruppi finanziari che speculano su questi contratti è di far lievitare i prezzi delle materie prime, compresa l’acqua che viene quotata in borsa. Il prezzo del gas diventerà sempre più aleatorio e la battaglia sul contenimento delle bollette energetiche avrà ancora meno frecce al suo arco. Figurarsi con la guerra tra Russia e Ucraina in corso.

Tutte queste considerazioni fanno di Civitavecchia un esempio di un possibile nuovo indirizzo di politica energetica nazionale. Per questo il governo non può lasciare alle Aziende partecipate lo spazio per compromettere il futuro industriale, oltre che ambientale e climatico del Paese.

Quella di Civitavecchia è una vittoria dal basso, popolare, associativa, basata su un’accurata verifica scientifica e con un serio riscontro industriale. Alla costruzione del progetto di rinnovabili alternative – eolico al largo e fotovoltaico sul porto – hanno contribuito ricercatori del valore di Sorokin e Scalia. Le organizzazioni sindacali preoccupate di creare lavoro sufficiente e dignitoso, i comitati locali per la salute e l’ambiente, l’osservatorio sulla transizione ecologica – PNRR, gli studenti, i giovani.

L’uso che il governo ha proposto, sia pure come transizione, del carbone e del gas da perforazioni nazionali non è una risposta strutturale che guarda al futuro. L’urgenza di intervenire sul clima, un intervento contro le crescenti diseguaglianze e sulla crescente divaricazione sociale, impongono che anche per la terribile guerra in corso venga forte una risposta che faccia proprio il contributo fondamentale della Laudato Sìi, cercando un’armonia tra genere umano, viventi e natura, che assicuri benessere e crei condizioni stabili per fare della pace un diritto fondamentale per tutti.

Mario Agostinelli Presidente Laudato Sii

Alfiero Grandi vice Presidente Coordinamento per la Democrazia Costituzionale