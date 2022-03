A Roma in 50mila. Fermiamo la guerra. Landini: “non si ferma inviando armi”

Erano più di 50mila in piazza, a Roma, a gridare no alla guerra, dal palco eretto accanto alla basilica di San Giovanni per la manifestazione ‘Europe for peace’, organizzata dalla Rete italiana per il disarmo. Più di 200 le organizzazioni aderenti, che hanno riempito le strade della capitale di bandiere arcobaleno, sfilando e cantando per ribadire il proprio rifiuto a qualsiasi tipo di conflitto armato, non solo quello messo in atto da Putin contro l’Ucraina.

“Non esistono guerre giuste”, ha detto infatti il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dal palco. “Siamo di fronte al rischio di tornare indietro di settant’anni, con la guerra che torna ad essere uno strumento di regolazione dei rapporti internazionali. Noi non possiamo permetterlo”, ha tuonato il leader sindacale verso le bandiere che sventolavano a centinaia. “Esprimo con forza – ha aggiunto – solidarietà al popolo ucraino, vittima di un’aggressione criminale e al popolo russo che continua a resistere nonostante manifestare per la libertà in Russia sia diventato un crimine”. Putin, ha continuato il segretario, “ha dimostrato di essere nemico della democrazia”. Anche Francesca Farrugia, della Rete italiana per il Disarmo, è intervenuta per ribadire che “siamo dalla parte delle vittime, sempre”, facendosi portavoce del volere della piazza nel chiedere “il cessate il fuoco, la fine immediata delle ostilità, la protezione della popolazione civile che – ha precisato – sta pagando il prezzo più alto, il ritiro delle truppe di Putin, la difesa della vita, della libertà della pace per gli ucraini”. E si è schierata – come le migliaia di persone raccolte ai piedi della Scala Santa – dalla parte dei profughi: “Vanno accolti” senza fare distinzioni tra “profughi di serie A e di serie B”. Bisogna garantire “accesso sicuro alle agenzie internazionali e alle Ong e fornire assistenza umanitaria a tutti”. Anche il mondo delle istituzioni internazionali è stato chiamato in causa: le Nazioni Unite, perché “conducano i negoziati tra le parti”, così come l’Ue, perché si sforzi di fornire “soluzioni politiche e negoziali, non armi. Le armi non portano pace”, ha affermato infatti Farrugia.

Una posizione espressa dallo stesso Landini, che nel corso del suo intervento si è rivolto proprio all’Ue, dichiarando che “la guerra non si ferma con la guerra e inviando altre armi”, e sottolineando che ora “è il momento di fare trattative diplomatiche, è il momento del disarmo e di politiche che riducano le spese militari”. Soprattutto, per Landini è “il momento di fare politiche di accoglienza per tutti”, e per questo ha invitato l’Unione a rivedere i trattati di Dublino. In questo drammatico scenario, è essenziale che anche la Nazioni Unite facciano la loro parte: “Mai come adesso c’è bisogno che l’Onu vada al tavolo delle trattative. E c’è bisogno – ha aggiunto – di intensificare l’azione diplomatica e la pressione anche attraverso le sanzioni da parte delle forze politiche di tutti gli Stati”.

Oltre a Landini e Farrugia, sul palco anche numerose testimonianze non solo dall’Ucraina, ma anche dall’Afghanistan, dalla Palestina, dalla Siria e dai Balcani. “Un segnale importante per chiedere un immediato cessate il fuoco. Disarmo, neutralità attiva, stop alle armi, riduzione delle spese militari”. Queste, insomma, le parole d’ordine del movimento per la pace che, dicono gli organizzatori, “da questa piazza trova nuova forza per le sue rivendicazioni”.