Osservatorio sulla transizione ecologica. Inaccettabile la proposta europea di inserire gas e nucleare nella tassonomia

La proposta della Commissione Europea di inserire nucleare e gas nella tassonomia europea, cioè nell’elenco delle energie rinnovabili, è inaccettabile. La decisione della Commissione può ancora essere modificata, anche se le pressioni delle lobbies legate ai combustibili fossili e al nucleare finora hanno condizionato pesantemente questa proposta.

Il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo – composto dai Governi europei – potrebbero ancora bloccare questa decisione, che contraddice le dichiarazioni precedenti e gli impegni presi sul clima, a partire dall’obiettivo categorico di contenere l’aumento della temperatura entro 1,5 gradi C.

Purtroppo il governo italiano non solo non si è pronunciato contro questa decisione, come avrebbe dovuto fare per coerenza con i discorsi fatti al G20 e alla Cop 26, ma il ministro dell’Economia, con il consenso del ministro della Transizione Ecologica, ha inviato a Bruxelles un parere che peggiora ancora la situazione, arrivando a chiedere esplicitamente di alzare i limiti di emissione sul gas delle centrali. Questo parere sembra scritto direttamente dalle aziende che usano il gas per produrre energia elettrica.

Sul nucleare il governo italiano ha semplicemente il dovere di rispettare l’esito di due referendum popolari che hanno bocciato il nucleare in Italia. Per di più è evidente che il suo inserimento nella tassonomia serve solo alla Francia (e ad altri Stati che hanno il nucleare) per scaricare le enormi spese di mantenimento del suo nucleare su tutta l’Europa, perché altrimenti dovrebbero pagare i cittadini francesi. Non a caso è emerso che la spesa per il nucleare in Europa nei prossimi anni potrebbe arrivare a 500 miliardi di euro (pari ai 2/3 del NGEU) e questo renderebbe difficile, se non impossibile, trovare le risorse indispensabili per le energie veramente rinnovabili: fotovoltaico, idroelettrico, eolico, geotermico.

La confusione regna sovrana nelle scelte del governo sulle politiche energetiche.

È stato appena approvato un decreto legge che prende i soldi per contrastare il caro bollette dalle energie rinnovabili esistenti, eolico e fotovoltaico, in contraddizione con gli impegni presi con gli investitori, dando un segnale nella direzione sbagliata.

Se si vuole usare parte delle maggiori risorse oggi a disposizione delle rinnovabili bastava intervenire sulla parte della bolletta legata alle rinnovabili, differenziando i suoi prezzi dalla produzione elettrica da fonti fossili. Nelle bollette è già indicata la provenienza dell’energia elettrica consumata e la quota da rinnovabili è oltre il 40%.

Così tutti i consumatori potrebbero verificare che le rinnovabili oggi sono più convenienti, mentre con il decreto non si capirà chi ha la responsabilità degli aumenti dei prezzi. Anche l’autorità per l’energia potrebbe fare molto di più che limitarsi a registrare gli effetti della speculazione in atto sulle fonti fossili.

Al contrario, praticamente nulla è stato prelevato dall’energia prodotta da fonti fossili, petrolio e gas, malgrado da anni ci sia l’impegno di togliere i finanziamenti pubblici a sostegno di chi inquina (19 miliardi). Per di più sappiamo dal confronto tra Putin e le aziende italiane di qualche giorno fa che le forniture russe all’Italia sono a prezzo predeterminato e quindi risentono solo in parte della speculazione sui prezzi. Se questo venisse confermato vorrebbe dire che le grandi aziende italiane che usano gas per produrre energia elettrica stanno guadagnando miliardi sulla differenza tra prezzi (teorici) di mercato e quelli reali delle forniture di gas. Se questo fosse confermato vorrebbe dire che i consumatori pagano, le aziende lucrano, il governo sta a guardare.

Inoltre ancora oggi non esiste un piano pubblico per spingere gli investimenti sulle energie rinnovabili, a cui va anzitutto garantito che le regole non cambieranno le regole per nessuna ragione. Sappiamo che fotovoltaico ed eolico debbono crescere 10 volte il ritmo annuo attuale per raggiungere l’obiettivo di altri 70 GW nel 2030. Le semplificazioni fin qui adottate non sembrano funzionare, mentre in realtà si continua a puntare sul gas proprio mentre i prezzi impazziti di questo combustibile fossile dovrebbero spingere l’Italia a puntare con forza sulle rinnovabili, unica fonte che ci può fare avanzare verso l’autonomia energetica.

Inoltre non si riesce a capire se il governo intende puntare oppure no sull’idrogeno verde, che potrebbe essere distribuito nelle condotte del gas, sapendo che per questo obiettivo occorre decidere dove e come produrlo.

La politica energetica del governo è un buco nero, Draghi dovrebbe intervenire per raddrizzare la barra politica del governo e dei suoi ministri.

Nel frattempo la nostra petizione contro l’inserimento nella tassonomia europea di nucleare e gas continua a raccogliere firme, ora sono 154.000, e continueremo a raccoglierle per confermare la diffusa contrarietà alla forzatura della Commissione europea e per spingere il governo italiano ad avere coraggio, a decidere senza farsi condizionare dalle grandi aziende che frenano la transizione ecologica. https://chng.it/m4SvpBf9s9)

La giornata sul clima del 12 febbraio proposta da LegAmbiente è un’occasione importante di mobilitazione a cui aderiamo.

Mario Agostinelli, Alfiero Grandi, Jacopo Ricci, Massimo Scalia coordinatore scientifico