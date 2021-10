Patrizio Paolinelli e Massimo Piermarini. Democrazia e sistema di rappresentanza

Il risultato delle ultime elezioni amministrative offre materia di riflessione sulle tendenze di fondo del nostro sistema democratico. Non ci si riferisce ai risultati ottenuti dai partiti in lizza, ma all’incidenza del non voto. Intanto siamo di fronte ad una situazione inedita e per certi versi paradossale: malgrado il preoccupante assenteismo in base al quale solo metà degli aventi diritto si sono recati alle urne lascia perplessi. Altrettanto la tendenza a ridurre le indicazioni di consenso elettorale ai nominativi dei candidati, anziché agli schieramenti di partito o di coalizione. Certamente si è invertita la tendenza alla crescita elettorale della destra populista con un’affermazione del centro-sinistra, che, però, ha significato soprattutto una conferma del quadro politico esistente e della formula europea in politica economica e in politica estera, presentata come scelta obbligata per uscire dalla pandemia e far crescere il Paese.

La disaffezione all’esercizio del diritto di voto, un diritto sancito dalla Costituzione, è un dato che avrebbe dovuto preoccupare molto di più la classe politica circa la tenuta democratica del Paese. Il contesto emergenziale della pandemia sembra aver distratto le forze politiche, maggiormente concentrate, in modo autoreferenziale, a regolare i conti all’interno della coalizione di governo e a garantirsi, al termine di questa esperienza di governo nazionale, la permanenza nell’esecutivo.

Come noto la Costituzione definisce il voto un “dovere civico” (art. 48) e con ciò gli attribuisce un grande significato nella vita civile e nell’insieme dei rapporti politici della Repubblica.

Il fenomeno dell’assenteismo dalle urne si colloca dunque al di fuori dello spirito del dettato costituzionale, che è vòlto a garantire e promuovere la partecipazione dei cittadini nel concorrere a determinare gli indirizzi della politica nazionale. Resta il fatto che la mancata partecipazione alle elezioni amministrative di metà degli elettori mette in discussione le forme di partecipazione popolare e il rapporto tra il paese legale e il paese reale.

Le forme di partecipazione appaiono, agli occhi della gente, obsolete perché inefficaci nel determinare un cambiamento politico, che negli ultimi anni si prodotto come risultato di scontri o accordi nelle élites politiche, le cui ragioni sono apparse spesso incomprensibili in termine di rappresentanza degli interessi e di reale progresso nelle riforme.

La difficoltà di comprendere il cambiamento in corso suscita un disinteresse e un disimpegno. L’unica percezione che si ha delle vicende della politica è un sostanziale processo di omologazione tra le forze politiche rispetto agli imperativi europei e alla difesa degli interessi dell’oligarchia finanziaria.

L’assenza di una formazione politica che rappresenti gli interessi popolari e il restringersi della politica a giochi di vertice tra leader di partiti e cartelli elettorali ha spinto una parte dell’elettorato, sotto la spinta della crisi economica, a considerarsi fuori del corpo politico attivo della nazione.

Quando parliamo di interessi popolari ci riferiamo soprattutto al ceto medio e alle fasce meno garantite del paese alle prese con gli effetti della crisi economica.

La disaffezione alla politica e la crisi del sistema di rappresentanza (che produce una crisi di governabilità) è anche il frutto di una crisi dell’economia produttiva e della mobilità sociale, di cui il ceto medio e la classe lavoratrice sono le prime vittime. La crisi finanziaria ed economica del 2008 ha segnato il processo di caduta verso il basso, nella classe media, di quote delle classi alte di di strati del ceto medio verso posizioni inferiori, in un processo di proletarizzazione che aumentava la distanza tra ricchezza e povertà, processo accentuatosi con la pandemia. La forbice sociale, in termini di reddito e di potere, si è allargata e questo fenomeno, dal quale ha tratto vantaggio soltanto la l’oligarchia al vertice della piramide sociale, è stato percepito come una sconfitta delle promesse di progresso materiale e spirituale della democrazia e una smentita della funzione di promozione umana e sociale attraverso “l’effettiva partecipazione dei cittadini-lavoratori all’organizzazione politica economica e sociale del Paese” (art. 3).

Come se ne esce? Come rivitalizzare il rapporto politico tra i cittadini e le istituzioni e la partecipazione di questi ultimi alla vita politica del paese? In primo luogo rilanciando il protagonismo sociale di massa e inaugurando nuove forme di partecipazione alla vita politica pubblica, rivalutando il modello conflittuale, nelle relazioni industriali e nei rapporti di classe, quale elemento di crescita e di sviluppo della società. In passato, nella congiuntura molto diversa dalla presente, negli anni Sessanta e Settanta la democrazia era sostanziata dai grandi movimenti che operavano una critica del presente e rivendicavano l’accesso ai diritti fondamentali e gli obiettivi necessari per l’espansione della libertà e della partecipazione attiva, in primo luogo le lotte del movimento operaio e la loro proiezione politica. Nessuno ripropone un impossibile ritorno a quella stagione. Ma dobbiamo riuscire a connettere di nuovo all’interno dello spazio pubblico, nella nostra epoca, l’epoca delle disuguaglianze e dell’interruzione dell’ascensore sociale, delle grandi ricchezze e delle grandi povertà per molti, le rivendicazioni di classe, per il lavoro e per una maggiore giustizia sociale, alle battaglie politiche per una reale partecipazione delle masse alla vita pubblica e alle scelte di indirizzo politico, combattendo l’individualismo e l’indifferenza cui ci ha abituati il neoliberismo, i cui effetti perversi non producono soltanto l’incremento delle disuguaglianze economiche nella società, ma paralizzano l’impegno e la partecipazione attraverso l’azione e l’iniziativa nello spazio pubblico. Non si tratta soltanto di esercitare il controllo democratico sulle organizzazioni e le istituzioni repubblicane, ma di realizzare una democrazia dell’impegno nella logica dei beni comuni e degli obiettivi comuni. Il diritto di associazione in partiti e organizzazioni (sancito dall’art. 49 della Costituzione) presuppone il ruolo attivo degli individui e delle comunità nella partecipazione alla politica in modo consapevole e critico. Un ritorno alla militanza attiva, a quell’educazione di massa alla prassi politica che è crescita personale e collettiva e superi l’atteggiamento di passività che registra la distanza delle istituzioni dalla società, non è impossibile. Ma richiede uno sforzo di promozione di un’educazione collettiva e di lotta per la conquista di un ruolo attivo di partecipazione e coinvolgimento nella vita politica, la creazione di un punto di vista e di un orizzonte possibile di trasformazioni virtuose, che siano tali non soltanto per gli obiettivi raggiunti, ma per il percorso intrapreso per raggiungerli. Si tratta di un reincanto del mondo sociale, il sogno di una democrazia reale che può giocarsi sui processi attivi e qualitativamente connotati della prassi collettiva e della transizione ad una democrazia attiva, cioè ad una democrazia che non sia vissuta come un risultato acquisito ma come un punto di partenza e ad una libertà che non sia confinata negli imperativi economici del neoliberismo, ma aspiri ad un salto di qualità nel controllo dell’organizzazione dell’attività economica, base della vita quotidiana di milioni di persone, da parte dell’autorità politica, non più affidata alle logiche del mercato e al dominio delle élites padronali.