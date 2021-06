Patrizio Paolinelli. L’epoca del reality spot

Qualche giorno fa ascoltavo su YouTube una canzone francese degli anni ’60. A un certo punto è successa una cosa incredibile: la canzone è stata interrotta da uno spot pubblicitario. Sono rimasto di stucco: non era mai successo. Ma un secondo spot mi ha confermato la sconcertante novità. Come intrepretarla?

Bè, la pubblicità è uno strumento al servizio della produzione e ha il compito di incitare al consumo. Ma arrivare a un tale livello di violenza simbolica è davvero troppo. E c’è da chiedersi se stuprare il pubblico fino a questo punto sia una strategia vincente. Forse i guru dell’advertising confidano nell’assuefazione di massa. E la pubblicità sa bene come fare avendoci già abituati a subire la sua invadenza senza che peraltro si possa fare nulla o quasi per opporsi.

Ma se e quando si supererà il livello di guardia di una generalizzata intossicazione mentale c’è il rischio che il pubblico tiri le cuoia perché ormai privo di ogni difesa immunitaria: il consumatore sarà allora un individuo programmato come un robot. Oddio, gli imprenditori sarebbero ben contenti: meno le persone pensano più loro possono vendere senza essere disturbati.

L’unico potere che potrebbe salvarci è la politica. La quale però non riesce a porsi problemi di questo tipo. Eppure sono problemi politici perché la pubblicità fa politica: è un incessante comizio della merce che trasmette un modo di essere, di vivere e di pensare funzionale all’individualismo, all’utilitarismo, al liberismo. Basta uscire per strada per rendersene conto, non c’è bisogno di leggere pesanti mattoni. Basta guardare come si comportano e si vestono mediamente le persone: sembra che vivano dentro un reality spot.

Preso atto dell’insensibilità della politica ci aggrappiamo alla scuola e all’università. Ma la prima non prevede programmi per lo sviluppo di una capacità critica rispetto ai media e la seconda segue la doxa del mercato. La merce ha vinto ed esercita il suo assolutismo.