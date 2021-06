Massimo Piermarini. Il quarto incontro del ciclo “Istruire è educare” della Flc Cgil. La filosofa dell’educazione Vanna Iori: “nello spazio vissuto della relazione educativa”

Il quarto incontro (4 giugno 2021) del ciclo di seminari promosso dalla Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL si è celebrato con la lezione magistrale della Prof.ssa Vanna Iori, senatrice della Repubblica, pedagogista e filosofa dell’educazione che ha scelto come indicatore della riflessione su “Istruire è Educare” il sottotitolo “Nello spazio vissuto della relazione educativa”, che veramente è stato il motivo conduttore, modulato in diverse articolazioni, della sua lezione. Vanna Iori è autrice di importanti saggi sulla pedagogia e la filosofia dell’educazione di indirizzo fenomenologico. Tra i suoi contributi sono da segnalare Filosofia dell’educazione. Per una ricerca del senso nell’agire educativo, Guerini e Associati, 2000 e il più recente Nei sentieri dell’esistere. Spazio, tempo, corpo nei processi formativi, Erickson, 2006, per limitarci a due testi che testimoniano la sua ricerca volta a sviluppare le linee di una pedagogia fenomenologica centrata sul rapporto tra vita emotiva e formazione e attenta ai campi di esperienza e alle problematiche sociali legate a situazioni critiche e marginalità, nella scuola, nella famiglia, nell’emarginazione, nel carcere.

La lezione ha ricostruito un possibile profilo dell’esperienza educativa secondo un’impostazione fenomenologica molto attenta a ripensare il tempo, lo spazio e il ruolo della soggettività nella formazione, ma anche i nodi esistenziali-relazionali che ne costruiscono l’impianto e che presentano prospettive non prive di alternative dicotomiche. Sul piano culturale risulta evidente l’importanza, per cogliere nella sua specificità e nella sua dinamicità la relazione educativa, del riferimento alla concretezza del mondo-della-vita e della coscienza, in altri termini dello spazio vissuto. Questa impostazione discende dagli assunti di una filosofia dell’educazione fenomenologica che approccia l’oggetto dell’educazione filtrandolo attraverso il continuo riferimento all’essere-nel-mondo dell’individuo e all’esistenza intesa come un abitare e vivere il mondo e costruire in esso la propria esperienza.

La relatrice ha sottolineato con veemenza la vicinanza dell’impostazione fenomenologica del problema dell’educazione alla concretezza dello spazio e del ruolo che assumono le strutture in ambiti come la sanità, il sistema carcerario, i sistemi educativi. Nei contesti educativi lo spazio e il tempo, in relazione alla corporeità e all’Erlebnisse (esperienza vissuta) costituiscono il terreno decisivo per il processo formativo. Una didattica che sia fondata su tali basi concrete deve superare il piano formale e accogliere il piano emotivo-relazionale, perché la relazione educativa, secondo questa impostazione, è spazializzata, non perché sia contenuta in uno spazio, ma perché lo abita e lo modifica. È così, per usare il linguaggio fenomenologico, che lo spazio può presentarsi come luminoso o spento, aperto o chiuso, secondo l’Erlebnisse di chi vi agisce. I luoghi diventano dunque educativi e possono giocare un ruolo positivo nella relazione educativa in funzione della qualità di ciò che vi accade, del senso che assume lo stare con gli altri nello stesso luogo. Naturalmente la premessa fenomenologica di questa impostazione è il recupero della soggettività, che si deve senz’altro al contributo di Husserl, per il quale il dualismo cartesiano va superato ricollegando soggetto e oggetto. Il mondo-della-vita (Lebenswelt) di Husserl è infatti il mondo vissuto ed esperito dal soggetto. Attraverso questa categoria si opera la liquidazione del divario tra logos e bios. Husserl ha anticipato concetti che hanno trovato riscontro nelle moderne neuroscienze, ad esempio in A. Damasio, che non a caso titola il suo libro più importante L’errore di Cartesio. L’errore imperdonabile di Cartesio è stato proprio l’estromissione del soggetto dalla scienza. È contro questo dualismo che la fenomenologia ha coniato i concetti di esperienza (Erfahrung) e di esperienza vissuta, vitale (Erlebnis), intesa da Husserl come fatto di coscienza concreta, che accade nella vita del soggetto. Senza rinunciare alla costruzione di una scienza rigorosa la Fenomenologia ha puntato ad allargare le possibilità di conoscere il mondo. Queste relazioni interessano da vicino la pedagogia nel concreto come la psichiatria e altri ambiti. L’uomo è uno spazio in relazione con gli altri. L’intersoggettività è costitutiva della relazione secondo una tonalità emotiva. Il soggetto è calato nel mondo, che è il mondo degli altri come è un mondo mio, uno spazio per me e per ciascuno di noi. Lo spazio vissuto riveste pertanto un’enorme importanza in ambito pedagogico. Lo spazio educativo in effetti si dilata o si contrae secondo lo spazio vissuto nella relazione educativa. Il senso della prossimità e della distanza muta di segno. Vicino e lontano non si riferiscono a quantità misurabili ma sono profondamente legate ai vissuti. Lo spazio si spazializza, assume una configurazione in quanto riceve senso dal soggetto. La relatrice ha fatto riferimento a due immagini per descrivere questo aspetto. L’immagine del nido, che rimanda alla relazione aperta, al caldo, al nutritivo e l’immagine del guscio, che rimanda al freddo, al chiuso, isolato dall’esterno.

Si presenta dunque un diverso orientamento e una qualificazione diversa secondo una dimensione soggettiva. Bisogna dunque guardare alla Stimmung, cioè alla tonalità emotiva che colora lo spazio, che non è mai neutro e tenere per certo che lo spazio è sempre spazio emotivo (Stimmungraum) come affermava l’analitica esistenziale dello psichiatra fenomenologo L. Binswanger. In altri termini lo spazio è sempre lo spazio dei vissuti (Erlebnisse). Nella realtà mente e cuore, intelletto ed emozioni si presentano insieme nello spazio vissuto.

Quindi proprio lo spazio disvela una dimensione nuova delle scienze esatte, perché esso si presenta sempre dal punto di vista fenomenologico come colorato, con voci, pieno o vuoto in relazione al soggetto che lo abita, non misurabile nella sua stessa esistenza come una realtà inerte e neutra. La pregnanza delle determinazioni attribuite allo spazio e alle sue dimensioni diventa allora evidente: alto o basso, grande e piccolo sono relativi al soggetto e rivestono un significato qualitativo. Nel linguaggio si evidenzia la cifra soggettiva ed esistenziale dello spazio, che separa o avvicina i soggetti. Secondo tonalità emotive diciamo che i discenti sono vicini agli educatori, ai luoghi educativi o distanti da essi. I sentimenti modificano il vissuto dello spazio e la nostra dislocazione in esso. Lo spazio può diventare un deserto ed essere vissuto come soffocante (vicino negativamente) o significativo (vicino positivamente). Lo spazio ha un rilievo fondamentale nell’educazione e nella pedagogia scientifica, che è stata pensata come studio del modo in cui il bambino pensa e usa lo spazio (Piaget). Una ricognizione intorno allo spazio educativo scopre che esso costituisce un noi, un essere insieme. Non a caso la tipologia architettonica della scuola rivela la concezione pedagogica dominante nelle varie epoche. In epoca moderna per Comenius lo spazio educativo è l’aula scolastica in cui c’è la cattedra e le file di banchi, posti di fronte, in modo che l’insegnante possa vedere tutto (secondo un’impostazione poi rappresentata nel panopticon di Bentham, la casa d’ispezione carceraria in cui è possibile vedere i detenuti senza essere visti).

Questa modalità di relazione, basata sull’autorità di controllo, ha avuto una continuazione sino ai giorni nostri. Nella scuola dell’infanzia lo spazio è una variabile fondamentale. Lo spazio educativo diventa allora lo spazio di relazione, nel quale uscire dalla solitudine. È lo spazio vissuto nel quale si realizza il rapporto educativo, che contiene le modalità dell’avvicinarsi e dell’allontanarsi, e deve offrire la possibilità di realizzarsi al progetto educativo, in una condivisione educativa. Per questo deve configurarsi come uno spazio amico, senza rigidità, non neutro ed omogeneo: un mondo in cui i vissuti si possano esprimere nelle loro tonalità emotive che connotano il rapporto educativo che si vive in quello spazio educativo. Il senso, la forma, il colore dato allo spazio diventano importanti per lo sviluppo cognitivo ed emozionale dei bambini. Nella prima infanzia la spazialità è al centro del vissuto. Uno spazio spaesante, anonimo crea dispersione e non costruisce strumenti di conoscenza. In tale tipo di spazio ci si sente perduti come colui che non ha casa (in tedesco Unheimlich, il perturbante di Freud). Il problema della formazione è invece l’abitare e il costruire il mondo, l’essere in casa e abitare lo spazio, secondo un termine chiave della poesia di Hölderlin, riletta da Heidegger (Bauen, abitare richiama Bin, Ich Bin, l’io sono, cioè l’essere stesso, l’esistenza). La discussione intervenuta al termine della lezione sullo spazio educativo e sulla sua funzione nella didattica ha messo a fuoco i termini del compito precipuo dell’educazione, quello di esorcizzare lo spazio vuoto, neutro ed omogeneo, di conseguire l’obiettivo della domiciliarità, cioè il sentirsi a casa nelle città e nelle scuole senza far perdere colore al mondo interiore. Si tratta per questo anche di abbattere le barriere e, come è stato anche osservato, riprendersi le parole, narrare il mondo ridefinendo il senso delle parole per riprendere il racconto della memoria. Questo quarto incontro, che conclude il ciclo dei seminari “Istruire è educare” ha confermato l’intento dell’iniziativa, che nei vari approcci critici al tema, ha espresso la volontà di ritrovare il senso dell’istruzione-educazione, indisgiungibile da una forte caratterizzazione valoriale e dall’impegno civile per la promozione della scuola e della cultura.

Massimo Piermarini è docente di Filosofia e Storia nei licei