Patrizio Paolinelli. Next Generation Italia. Domande sull’idea di cultura

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Next Generation Italia, si articola in sei missioni. La prima è intitolata “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”.

Titolo strano. Che induce a chiedersi come mai la cultura è stata accorpata con quelle altre voci e non sia stata inserita nella quarta missione: “Istruzione e ricerca”.

Leggendo il Piano la scelta si spiega con l’ideologia dei suoi estensori: la cultura è vista come un modo per fare affari, soprattutto in campo turistico. Il che tradisce un atteggiamento affaristico nei confronti della cultura e di conseguenza la sua spaventosa riduzione.

Ma si sa, il mercante non ha bisogno di leggere libri. Li fa leggere agli altri. Che poi, pagati coi soldi pubblici come nel caso del PNRR, operano per fare della cultura solo ed esclusivamente una merce.

Ma la cultura non è solo una merce. Esempio: dalla cultura sindacale e da quella dei diritti dei lavoratori non si fanno molti soldi, ma non considerarle come parte del patrimonio culturale di un Paese è molto grave. Per di più possono esserci attività culturali in perdita economica, ma decisive per formare la coscienza dei cittadini. Per esempio, aprire la sede di un sindacato, di un partito o dar vita a una parrocchia.

In questo terribili dieci mesi di pandemia hanno detto e scritto da tutte le parti che niente sarà più come prima. Allora come mai il PNRR non esce dalla logica neoliberista che tanti danni ha fatto da trent’anni a questa parte? Come mai si continua a cercare di ricavare profitto in ogni cosa? Non è stata proprio questa logica estrattiva ad aver partorito una generazione di giovani di abissale ignoranza anche se con un master in tasca? Non è stata proprio questa logica estrattiva a far precipitare la qualità dei prodotti culturali, compresi quelli audiovisivi? Ma il progetto di rilancio della nostra economia non si intitola Next Generation Italia? E dove sta la novità se si persevera nella fallimentare mercificazione di ogni cosa?