AAMOD. Giovedì 20 maggio 2021, ore 18. “1948: Creation & Catastrophe” di Ahlam Muhtaseb e Andy Trimlett

Nuovo appuntamento nell’ambito del Cineforum Palestina: giovedì 20 maggio alle ore 18:00 CineAAMOD ospita l’incontro sul film 1948: Creation & Catastrophe di Ahlam Muhtaseb e Andy Trimlett, un film-documentario che rivela gli eventi scioccanti dell’anno più cruciale del conflitto più controverso del mondo.

Attraverso avvincenti e commoventi ricordi personali sia dei palestinesi che degli israeliani, l’opera racconta la storia dell’istituzione di Israele vista attraverso gli occhi delle persone che l’hanno vissuta. Ma piuttosto che essere una lezione di storia, il documentario spiega semplicemente che non è possibile dare un senso a ciò che sta accadendo nel conflitto israelo-palestinese oggi senza una comprensione del 1948. Quest’opera, inoltre, ha rappresentato l’ultima possibilità per molti dei personaggi israeliani e palestinesi intervistati, di narrare i propri racconti in prima persona sulla creazione di uno stato e l’espulsione di una nazione. A introdurre il film, che sarà in visione per 24 ore sulla piattaforma Open DDB, saranno Monica Maurer, curatrice del CineForum Palestina, insieme a Ahlam Muhtaseb, Wasim Dahmash e Vincenzo Vita, presidente della Fondazione AAMOD.